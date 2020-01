‘Joker’ devrait remporter l’Oscar 2020 du meilleur film?

Quelqu’un se souvient-il (vraiment) de Green Book? L’année dernière, ce film de Peter Farrelly – juste au cas où vous ne vous souvenez pas qu’il s’agit d’un film – a remporté l’Oscar du meilleur film devant plusieurs concurrents qui, de loin, le méritaient. Et nous ne parlons pas précisément de ROME, La production mexicaine d’Alfonso Cuarón qui a été acclamé par les nationaux et les internationaux, mais de films plus représentatifs de cette filmographie “américaine” comme Blakklansman et même Le favori.

Si votre réponse est oui et que vous vous souvenez du Livre vert, vous saurez alors que Il ne méritait en aucune façon la plus haute distinction des Oscars, et que son triomphe était une autre preuve que les électeurs récompensaient le politique ou le social, ou ce qui est littéralement historique, au-dessus de la vraie valeur artistique dans son ensemble.. Sinon, nous osons le dire, dans les 92 ans de la cérémonie, ils n’auraient pas gagné de films comme Pleins feux, Argo, Le discours du roi, Crash(peut-être le plus tristement célèbre de tous), Shakespeare amoureux, danse avec les loups… même Rocky.

Un événement très similaire se produit chaque année, et un film devient le méchant de l’histoire en prenant le jackpot ou en prenant des statuettes dans des catégories plus techniques. Et en tenant compte des neuf films nominés pour le meilleur film pour cette 2020 (et leurs nominations contradictoires dans d’autres catégories, ou dans le pire des cas, des mentions nulles), Cette année, il y aura un méchant sûr.

Pour la première fois depuis longtemps, Les films nominés viennent de tous les côtés, d’horizons différents et avec des intentions complètement étrangères les unes aux autres. Il y a de la vitesse sans avoir besoin de la fameuse “masculinité toxique”; de brillantes adaptations d’œuvres universelles et même de bandes dessinées; il y a des films d’époque sur l’industrie du divertissement; il y a d’autres films d’époque sur la guerre; il y a une histoire sur le mariage et la rupture; un film de gangsters; et un film si définitif et universel, que son thème devrait être les écarts sociaux.

Ce sont les nominé pour le meilleur film 2020:

Jojo Rabbit

Joker

Il était une fois à… Hollywood

1917

Histoire de mariage

Petites femmes

L’Irlandais

Ford contre Ferrari

Parasite

Cette année, il y aura un méchant, et il est possible que son nom soit Joker (avec toute l’ironie du monde). Todd Phillips Joker était l’un des plus grands succès de 2019 Au niveau internacional. Un mois après sa première en octobre, est devenu le film R le plus rentable de l’histoire dépenser 900 millions de dollars. Il a remporté le prix le plus élevé, le Lion d’or, au Festival de Venise et au Festival de Toronto, Joaquin Phoenix a reçu un reconnaissance pour sa carrière après la projection de la bande.

Phillips et Phoenix et Joker ont tous deux été présents lors des premières cérémonies cinématographiques telles que les BAFTA, les Golden Globes et les SAG Awards … et pour cela, il ne pouvait pas manquer dans les nominations aux Oscars. Au cas où cela ne suffirait pas, a réussi à devenir le film avec le plus grand nombre de mentions de l’année en enregistrant 11, qui incluent les plus importants comme Meilleur film, réalisateur, acteur, partition, photographie, scénario adapté, et entre autres.

Cependant, l’histoire des Oscars nous a fait comprendre que le grand nominé est aussi le grand perdant. Joker a plusieurs figurines sûres comme l’acteur pour Phoenix, Score pour Hildur Guðnadóttir et même Meilleur maquillage et coiffure. Mais pour Best Film, c’est là que les choses se compliquent, et si Joker gagne, il entrera automatiquement dans ce cercle infâme de films qui ne le méritaient pas dans son intégralité. Mais avant de vous mettre en colère, nous expliquerons ici les raisons.

Premier, Joker est basé sur un personnage de bande dessinée bien connu et bien connu. Le nom Joker a vendu la bande depuis l’annonce de sa production. Un autre point, favorable à la généralisation, a été l’élection de Joaquin Phoenix comme protagoniste. Après l’interprétation de Heath Ledger dans The Dark Knight de 2008, beaucoup pensaient qu’il n’y aurait pas d’autre acteur qui pourrait le remplacer, pour ainsi dire. Le nom de Phoenix, un acteur avec des rôles sélectionnés et de grandes performances, a généré plus d’attentes autour de l’histoire.

Le personnage du Joker a toujours fasciné les fans de l’univers Batman quant à ceux qui sont loin de la bande dessinée et ne connaissent même que les détails les plus élémentaires de la relation entre eux. Ce qui a le plus captivé le public, de cette façon, c’est que Batman et Joker sont similaires. Peut-être que la psychologie des deux personnages devrait être approfondie, mais dans un regard superficiel, dans un affrontement ou un conflit, les deux construisent la synthèse de ce qui est humain. Séparément, il ne pouvait en être ainsi.

Batman est un juge, quelqu’un qui aime tellement sa ville et sa société, qu’il est prêt à donner sa vie pour la récupérer ou la sauver. Telle est la thèse. De l’autre côté, l’antithèse, c’est Joker avec une haine excessive pour le bien qui se résume parfaitement dans la célèbre phrase d’Alfred dans The Dark Knight: “Il y a des hommes qui veulent juste voir le monde brûler.” Il n’y a pas d’argent, mais du pouvoir. Le mal pour le mal. Ensemble, dans leurs affrontements constants, La nécessité de l’un et de l’autre ne vient pas avant le simple fait que les deux croient profondément en leurs idées.

Maintenant bien. Joker est un film d’origines qui nous présente Arthur Fleck, un sujet aux problèmes de santé mentale comme la dépression qui, à partir d’une série d’événements liés au rejet de la société (de la strate la plus haute à la strate la plus basse), la personnalité du Joker se développe. Le film présente certaines scènes de violence, notamment avec des armes à feu, un thème qui a inquiété divers groupes aux États-Unis au sujet de la vague de violence qui a été vécue, avec une plus grande constance, ces dernières années.

Cependant, Si nous devenons un peu plus exigeants, le chauffeur de taxi de Martin Scorsese, mettant en vedette un sujet souffrant d’insomnie et de problèmes de dépression qui cherche à donner un sens à sa vie avec une mission qui prétend être suicidaire, était beaucoup plus controversé au moment de son départ. par rapport à Joker en 2019. Les inquiétudes concernant le film étaient toujours plus banales attachées à un discours politiquement correct, contrairement à la présentation d’un sujet dans les années 70 qui conduit un taxi et regarde du porno dans des lieux de mauvaise mort. Qui représentez-vous? Si Joker était moins choquant, ce n’était pas à cause du sujet lui-même, mais à cause de la perception des médias et du public sur le sujet.

Les références au film de 1976 sont claires, surtout lorsque Ils font du personnage principal un héros pour les nécessiteux, et un monstre pour ceux qui n’ont pas compris ou compris l’environnement dans lequel il s’est développé depuis son enfance et sa jeunesse: un ex-marin et un enfant victime de maltraitance. Mais là aussi réside la différence. Joker a été créé à une époque où son histoire est valable car la marginalisation, la pauvreté et l’indifférence font partie du tableau.

Et c’est là Entrez la façon dont il a été présenté. Joker, il ne fait aucun doute, est un film dont les aspects techniques sont précis et aux qualités artistiques bien entretenues. Arthur danse et la musique l’accompagne non seulement pour donner un sens à ses mouvements, mais aussi à ses espaces sales, solitaires et décadents. La photographie est également efficace. dans la mesure où il n’éclipse pas la présence ténébreuse du personnage, mais le pouvoir.

Mais Il pourrait difficilement être comparé à d’autres films nominés dans leurs autres aspects techniques et leur complexité. Il était une fois à Hollywood et Little Women ont été filmés en 35 mm, le format cinématographique standard qui, avec une taille spécifique, prétend avoir des intentions artistiques et visuelles. Inutile de dire que travailler dans le Conception de costumes de films d’époque tels que Jojo Rabbit et, encore une fois, les mêmes petites femmes Eh bien, dans les deux, les vêtements de ses personnages présentent le contexte historique, mais ils le traduisent en un discours actuel sur leurs besoins.

Ford v Ferrari est un film dont l’édition sonore (et évidemment le mix entre ici) n’a aucune comparaison, triomphe également dans la catégorie Edition où il est en compétition Jojo Rabbit, The Irishman et, bien sûr, 1917, un film qui a également été tourné avec l’intention de ressembler à un seul plan (une carte de séquence), et c’est là que réside également le travail de montage dans le film …

En aucun cas, nous ne parlons de Joker comme un mauvais film ou ne méritant pas ses nominations multiples, mais dans ses parties, il y a toujours une bande qui est un point en haut en degrés de complexité et d’intentions artistiques. Au final, qu’on le veuille ou non, ce sont des aspects techniques très importants que l’Académie néglige parfois pour se concentrer sur l’universalité du film.

Cela pourrait être la raison pour laquelle Christian Bale n’a pas reçu de nomination pour le meilleur acteur pour Ford v Ferrari, ou The Lighthouse a été perdu avec une seule mention pour la meilleure photographie, ou Bombshell a une nomination pour la meilleure actrice et AcTriz cast (quelques autres), mais pas dans votre script. Et cela pourrait être la raison pour laquelle Joker pourrait gagner le meilleur film …

Comme nous l’avons mentionné dans notre critique lorsque le film est sorti, L’histoire de Joker est extrêmement répétitive dans la mesure qui est évidente. “Arthur souffre de divers troubles mentaux, est un personnage tragique dont la vie est racontée dans des moments qui alimentaient le déséquilibre mental … Le message qu’il a un trouble mental est si constant et si répétitif, Phillips pèche tellement même avec l’utilisation de mots “Maladie mentale”, qui semble L’histoire s’impose. C’est-à-dire qu’après tout ce qu’Arthur Fleck traverse, après l’expérience, cela a semblé un processus “logique” qui s’est cassé. Ainsi, tuer, violer d’autres personnes est une réponse à l’indifférence de la société“.

Le film est important et a été décisif pour le public, mais L’Académie doit concentrer son attention sur des films qui vont au-delà de la représentation du cinéma américain et des paramètres qu’elle veut établir. Si j’ai fait le contraire et remarqué la valeur artistique du film, il y aurait plus de films indépendants de propositions innovantes lors de la cérémonie et dans de grandes catégories. Et des exemples sont laissés comme The Lighthouse, The Farewell, Uncut Gems (Fait intéressant, tout cela à partir de A24).

Joker mérite chacune des nominations qu’il a reçues. C’est un grand film, mais ce n’est pas le meilleur cinéma que nous ayons vu et il ne peut pas être le point de départ pour l’instant. Il peut révolutionner les adaptations de bandes dessinées au grand écran en se concentrant sur le personnage au-delà des effets spéciaux, mais il ne peut pas révolutionner l’industrie en tant que telle. Un débat à ce sujet est tout à fait valable, mais qu’il se développe de manière objective et avec une question à l’esprit: Joker aurait-il eu le même niveau d’attention s’il n’avait pas été appelé ainsi, si ce n’était l’histoire de l’ennemi juré de Batman ?