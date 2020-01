Joker en tête des nominations aux BAFTA 2020, le manque de diversité critiqué – / Film

La blague pourrait être sur le BAFTA Film Awards cette année, dont les nominés dans les grandes catégories étaient majoritairement blancs et masculins. Le peloton de tête est Joker, qui a marqué 11 nominations, suivi de près par L’Irlandais et Il était une fois à Hollywood avec 10 chacun, et 1917 traînant de près derrière avec neuf. Les nominations aux BAFTA 2020 ont été annoncées ce matin, mais la British Academy fait déjà face à un contrecoup pour le manque de diversité dans les principales catégories d’acteurs ainsi que pour l’absence de cinéastes sur la liste restreinte des réalisateurs.

Joker a reçu le plus de nominations de tous les films aux BAFTA Film Awards, qui auront lieu au Royal Albert Hall de Londres le 2 février 2020. Il est suivi de The Irishman, avec le réalisateur Martin Scorsese marquant sa 14e nomination aux BAFTA, et Once Upon a Time à Hollywood, avec Quentin Tarantino gagnant son 11e BAFTA. L’unique Britannique du groupe, Sam Mendes, a suivi de près avec son drame de guerre 1917. Mais malgré les grandes victoires britanniques aux Golden Globes ce dimanche, les BAFTA Awards ressemblent davantage à un prédicteur des Oscars 2020. Ce qui n’est peut-être pas de bon augure pour le problème de diversité des Oscars.

Mais BAFTA a son propre problème de diversité à gérer, après que les principales catégories d’acteurs de cette année n’aient pas nommé une seule personne de couleur, et la meilleure catégorie de réalisateur n’incluait pas une cinéaste, malgré la richesse des options comme Greta Gerwig pour les petites femmes, Lulu Wang pour The Farewell, et Marielle Heller pour Une belle journée dans le quartier.

De même, les pionniers de la couleur dans les récompenses américaines n’ont même pas reçu un signe de tête dans les catégories d’acteur, comme Jennifer Lopez comme meilleure actrice dans un second rôle pour Hustlers ou Awkwafina pour l’actrice principale dans The Farewell. Au lieu de cela, BAFTA a nommé plusieurs actrices deux fois dans les deux catégories, telles que Margot Robbie, qui a obtenu deux meilleures actrices de soutien hoche la tête pour Bombshell et Once Upon a Time à Hollywood, et Scarlett Johansson, qui est représentée à la fois dans la catégorie de la meilleure actrice (Histoire de mariage) et dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien (Jojo Rabbit).

“Un manque de diversité exaspérant dans les noms d’acteurs”, a déclaré à Variety Marc Samuelson, président du comité du film de la BAFTA. “C’est juste une frustration que l’industrie ne progresse pas aussi vite que l’équipe BAFTA le souhaiterait certainement.”

Voir la liste complète des nominés aux BAFTA 2020 ci-dessous.

Meilleur film

1917

L’Irlandais

Joker

Il était une fois… à Hollywood

Parasite

Actrice principale

Jessie Buckley, Wild Rose

Scarlett Johansson, histoire de mariage

Saoirse Ronan, Petites femmes

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Acteur principal

Leonardo Dicaprio, Il était une fois… à Hollywood

Adam Driver, histoire de mariage

Taron Egerton, Rocketman

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Les deux papes

Actrice de soutien

Laura Dern, histoire de mariage

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, petites femmes

Margot Robbie, Bombshell

Margot Robbie, Il était une fois… à Hollywood

Second ROLE

Tom Hanks, une belle journée dans le quartier

Anthony Hopkins, Les deux papes

Al Pacino, l’Irlandais

Joe Pesci, l’Irlandais

Brad Pitt, Il était une fois… à Hollywood

Film britannique exceptionnel |

1917

Appât

Pour Sama

Rocketman

Désolé de nous avoir manqué

Les deux papes

Débuts remarquables par un écrivain, réalisateur ou producteur britannique

Bait, Mark Jenkin (scénariste / réalisateur), Kate Byers, Linn Waite (producteurs)

Pour Sama, Waad Al-Kateab (réalisateur / producteur), Edward Watts (réalisateur)

Maiden, Alex Holmes (Directeur)

Only You, Harry Wootliff (Scénariste / Réalisateur)

Retablo, Álvaro Delgado-Aparicio (Scénariste / Réalisateur) *

Film pas en anglais

L’adieu

Pour Sama

Douleur et gloire

Parasite

Portrait d’une dame en feu

Documentaire

Usine américaine

Apollo 11

Diego Maradona

Pour Sama

The Great Hack

Film d’animation

Congelé 2

Klaus

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon

Toy Story 4

Réalisateur

1917, Sam Mendes

L’Irlandais, Martin Scorsese

Joker, Todd Phillips

Il était une fois… À Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Bong Joon Ho

Scénario original

Booksmart, Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

Couteaux dehors, Rian Johnson

Histoire de mariage, Noah Baumbach

Il était une fois… À Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Han Jin Won, Bong Joon-Ho,

Scénario adapté

L’Irlandais, Steven Zaillian

Jojo Rabbit, Taika Waititi

Joker, Todd Phillips, Scott Silver

Petites femmes, Greta Gerwig

Les deux papes, Anthony Mccarten

Partition originale

1917, Thomas Newman

Jojo Rabbit, Michael Giacchino

Joker, Hildur Gu? Nadóttir

Petites femmes, Alexandre Desplat

Star Wars: The Rise Of Skywalker, John Williams

Moulage

Joker, Shayna Markowitz

Histoire de mariage, Douglas Aibel, Francine Maisler

Il était une fois… À Hollywood, Victoria Thomas

L’histoire personnelle de David Copperfield, Sarah Crowe

Les deux papes, Nina Gold

Cinématographie

1917, Roger Deakins

L’Irlandais, Rodrigo Prieto

Joker, Lawrence Sher

Le Mans ’66, Phedon Papamichael

Le phare, Jarin Blaschke

Édition

L’Irlandais, Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit, Tom Eagles

Joker, Jeff Groth

Le Mans ’66, Andrew Buckland, Michael Mccusker

Il était une fois… À Hollywood, Fred Raskin

Conception de la production

1917, Dennis Gassner, Lee Sandales

L’Irlandais, Bob Shaw, Regina Graves

Jojo Rabbit, Ra Vincent, Nora Sopková

Joker, Mark Friedberg, Kris Moran

Il était une fois… À Hollywood, Barbara Ling, Nancy Haigh

Conception de costumes

L’Irlandais, Christopher Peterson, Sandy Powell

Jojo Rabbit, Mayes C. Rubeo

Judy, Jany Temime

Petites femmes, Jacqueline Durran

Il était une fois… A Hollywood, Arianne Phillips

Maquillage & Cheveux

1917, Naomi Donne

Bombshell, Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan

Joker, Kay Georgiou, Nicki Ledermann

Judy, Jeremy Woodhead

Rocketman, Lizzie Yianni Georgiou

Du son

1917, Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson

Joker, Tod Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich, Dean Zupancic

Le Mans ’66, David Giammarco, Paul Massey, Steven A. Morrow, Donald Sylvester

Rocketman, Matthew Collinge, John Hayes, Mike Prestwood Smith, Danny Sheehan

Star Wars: The Rise Of Skywalker, David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson, Matthew Wood

Effets visuels spéciaux

1917, Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy

Avengers: Fin de partie, Dan Deleeuw, Dan Sudick

L’Irlandais, Leandro Estebecorena, Stéphane Grabli, Pablo Helman

Le Roi Lion, Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman, Adam Valdez

Star Wars: The Rise Of Skywalker, Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan, Dominic Tuohy

Animation britannique courte

Papy était un romantique, Maryam Mohajer

Dans ses bottes, Kathrin Steinbacher

Le bateau magique, Naaman Azhari, Lilia Laurel

Court métrage britannique

Azaar, Myriam Raja, Nathanael Baring

Poisson rouge, Hector Dockrill, Harri Kamalanathan, Benedict Turnbull, Laura Dockrill

Kamali, Sasha Rainbow, Rosalind Croad

Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille), Carol Dysinger, Elena Andreicheva

Le piège, Lena Headey, Anthony Fitzgerald

Prix ​​de l’étoile montante

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Micheal Ward

Articles sympas du Web: