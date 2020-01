Joker est déjà le film de bande dessinée nominé aux Oscars

En 2019, la paire de Warner Bros et DC Comics a montré que lorsqu’ils laissent les créatifs faire leur travail, les choses se passent très bien et quand ils essaient de tout forcer pour faire plus de marchandisage, nous avons de mauvaises choses comme Batman V. Joker, ce beau film presque d’auteur, a battu des records au box-office et a gagné le cœur même du critique de cinéma le plus haineux, est également devenu dans le film du genre super-héros qui a reçu plus de nominations aux 2020 Academy Awards.

La bande de Todd Phillips a été nominée pour Meilleur film, réalisateur, acteur, scénario adapté, cinématographie, conception de costumes, maquillage et costumes, musique, montage, mixage et montage sonore. Alors que l’autre grand ensemble du genre, Avengers: Fin de partie, n’a remporté qu’une nomination aux Oscars.

Joker a également dépassé un record spirituel, a dépassé The Dark Knight en tant que film basé sur une bande dessinée plus nominée. L’autre grand film de Joker, joué par Heath Ledger, n’a pas été nominé pour le meilleur film, scénario ou réalisateur, comme il l’a fait. Il a également battu la compétition, battant les 7 nominations Black Panther.

Aurons-nous le premier film basé sur un personnage de bande dessinée transformé en meilleur film aux Oscars 2020? Nous mourons d’envie de savoir.

