‘Joker’ est le plus nominé, Netflix et le Mexique se glissent dans les Oscars 2020 et plus

Dimanche prochain, le 9 février, se tiendra la 92e édition des Academy Awards, mieux connu sous le nom d’Oscar 2020. Ce lundi 13 janvier, des nominations ont été annoncées dans les 24 catégories avec quelques mentions évidentes dans les catégories supérieures, mais aussi quelques surprises, notamment les absences des acteurs et actrices qui semblait avoir obtenu une place dans la cérémonie la plus importante de l’industrie cinématographique.

Les voilà Les points les plus importants à considérer dans les nominations aux Oscars 2020:

Joker Il s’agit du deuxième film (basé sur une bande dessinée) de l’histoire, qui obtient une nomination dans la catégorie la plus élevée du meilleur film aux Oscars. Le premier était Black Panther en 2019. Cette 2020 avec l’annonce officielle des nominations dans les 24 catégories, Joker a remporté le plus grand nombre de mentions avec un total de 11 dans les catégories Film, Acteur pour Joaquin Phoenix, Réalisateur pour Todd Phillips, Photographie pour Lawrence Sher et Partition pour Hildur Guðnadóttir, entre autres comme meilleure édition, son, mixage sonore, conception de costumes, maquillage et coiffure et script adapté.

Netflix parvient à se positionner fortement avec plus de 20 mentions dans différentes catégories. Avec quatre productions originales, il a atteint la mention dans le Meilleur Film et plusieurs parmi ses acteurs et actrices, sans oublier les catégories techniques qui «accumulent des points», pour le dire en quelque sorte, et donner une place plus pertinente dans ce type de cérémonies aux plateformes streaming Nous parlons de Marriage Story de Noah Baumbach (6 nominations), The Two Popes de Fernando Meirelles (3 nominations) et The Irishman de Martin Scorsese (10 nominations), Klaus (1 nomination dans le meilleur film d’animation).

Barack Obama est l’un des nominés de cette édition grâce à American Factory, un documentaire qui est également une production originale de Netflix et est produit par Higher Ground Productions, qui appartient au mariage de Barack et Michelle Obama.

Robert De Niro est resté en dehors des nominations des Golden Globes pour leur travail dans The Irishman. Beaucoup parient que l’Académie laissera une place dans cette édition, mais ce n’est pas le cas. Christian Bale est également tombé dans l’oubli pour sa vedette Ford v Ferrari, une nomination que tout le monde pensait qu’il obtiendrait après avoir été mentionnée dans les Golden Globes. Rocketman n’a qu’une seule nomination dans la catégorie Meilleure chanson pour “(I Gonna) Love Me Again”, laissant Taron Egerton derrière dans la catégorie du meilleur acteur (considérant qu’il a remporté le Golden Globe en comédie ou en comédie musicale). Un de plus absent dans cette catégorie? Oui c’est à propos Jamie Foxx pour le drame de Just Mercy de Warner.

Une autre des surprises, ou plutôt des absences, du meilleur acteur de l’Oscar 2020, a été Adam Sandler. Cet acteur a reçu des applaudissements de la critique depuis la première de Gemmes non coupées Frères Safdie, mais n’a pas réussi à entrer dans la compétition principale dans l’industrie cinématographique. Depuis Cannes 2019, il a été question que Robert Pattinson et Willem Dafoe se faufilent dans les nominations d’acteur et d’acteur de soutien pour The Lighthouse, mais ce n’était pas le cas. Ce film de Robert Eggers n’a reçu qu’une mention dans la meilleure photographie pour Jarin Blaschke.

Dans la catégorie de la meilleure photographie et conception de costumes, le nom du Mexique apparaît très fortement. Rodrigo Prieto a reçu une nomination pour son travail dans The Irishman, accumulant un total de trois mentions aux Oscars après Brokeback Mountain d’Ang Lee et Silence de Martin Scorsese. De l’autre côté est Mayes C. Rubeo, qui concourt pour la conception de costumes pour Jojo Rabbit.

Scarlett Johansson, sans être arrivé à la cérémonie du 9 février, est déjà l’un des gagnants de l’édition Oscar 2020, car il a obtenu deux nominations en tant qu’actrice et actrice de soutien pour ses films Marriage Story et Jojo Rabbit, respectivement. Seulement 11 artistes dans le passé, ont réussi à être nominés pour deux films la même année que Al Pacino en 1993, Julianne Moore en 2003, Jamie Foxx en 2005 et Cate Blanchett en 2008, entre autres.

Il y avait deux grands absents de cette édition. Il s’agit de Jennifer Lopez pour Hustlers et Awkwafina pour The Farewell. En parlant de sujet, ce film n’a reçu aucune mention aux Oscars, étant l’un des favoris de la saison depuis sa première.

Avengers: Fin de partie s’est également glissé dans les nominations aux Oscars avec une seule mention dans les meilleurs effets spéciaux où il rivalise avec The Irishman, The Lion King, 1917 et Star Wars: The Rise of Skywalker. Le dernier épisode de Star Wars entre les mains de J.J. Abrams, Il a pris deux autres mentions dans Sound Edition et Score pour John Williams.

Frozen 2, étonnamment, n’a pas reçu de nomination dans le meilleur film d’animation, et n’a été mentionné que pour la chanson originale avec “Into the Unknown”. Très probablement, il part les mains vides devant les favoris que sont Toy Story 4 de Pixar (qui n’a pas pris le Golden Globe, soit dit en passant) et «(I Gonna) Love Me Again» de Rocketman.

Parasite a également marqué l’histoire en devenant le sixième film à avoir une double nomination ainsi que le prix du meilleur film et film étranger pour la Corée du Sud. Et en fait C’est la première fois que ce pays entre en compétition aux Oscars.

Il a réalisé un total de Six mentions dans le scénario original, la conception de la production, le réalisateur de Bong Joon-ho et l’édition. Dans l’édition 2019 des Oscars, le ROMA d’Alfonso Cuarón a remporté 10 nominations, remportant le film étranger pour le Mexique (pour la première fois) et le meilleur réalisateur pour Cuarón. D’autres films qui ont atteint la nomination simultanée tels que Parasite sont The Tiger and the Dragon Ang Lee (Chine / Hong Kong); Amour par Michael Haneke (France); La vie est belle par Roberto Benigni (Italie); et Z de Costa-Gavras (Algérie).

Le manque de diversité est à nouveau le sujet de cette édition de l’Oscar 2020. La raison? Le manque d’acteurs et de réalisateurs afro-américains. Cynthia Erivo, qui a annoncé les nominés, a été nominée dans la catégorie Meilleure actrice pour son travail à Harriet et est la seule actrice de couleur qui a été mentionnée. Dans les autres aucun acteur ou actrice de couleur n’apparaît. Inutile de dire, Meilleur réalisateur, où non seulement il n’y a pas de cinéastes afro-américains, mais il n’y a pas non plus de femmes. Deux des réalisateurs les plus cités de la saison étaient Jordan Peele pour nous et Greta Gerwig pour les petites femmes … mais ce n’était pas comme ça et encore une fois, seul le travail de purs réalisateurs masculins sera reconnu, qui, les réseaux sociaux l’ont sévèrement souligné, est blanc.