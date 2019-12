Joker Script ne nomme pas le tueur des parents de Batman

Ce sera 2020 dans quelques jours et cela signifie que la saison des récompenses est sur le point de se réchauffer. Bien sûr, un film que tout le monde surveillera est Joker. La prise de position expérimentale et non conventionnelle de Todd Phillips sur les origines du méchant a été l'un des grands succès de 2019, ramassant des critiques élogieuses, générant une tonne de controverse et devenant le premier film coté R à rejoindre le club d'un milliard de dollars. Et maintenant, dans le cadre de sa campagne de remise des prix, Warner Bros.a publié le script en ligne.

Vous pouvez le vérifier ici, mais la séquence décrivant la mort du Waynes est particulièrement intéressante. Voici comment ça se passe:

"DERRIÈRE, LA FAMILLE DANS L'OMBRE voit les yeux du gars s'écarquiller derrière le masque, pointant son arme, la musique gonflant –

PUNK: (criant) Hé Wayne! Vous obtenez ce que vous méritez.

Et le punk tire sur l'homme. Tend la main et attrape quelque chose du cou de la femme avant qu'il ne lui tire dessus également. Les deux tombent au sol morts. Révélant leur jeune fils debout derrière eux –

GROS PLAN SUR BRUCE WAYNE, HUIT ANS, fermant les yeux alors que du sang giclait sur son visage. Il ouvre les yeux et lève les yeux effrayés par l'homme au masque «Joker» qui a tué ses parents, Thomas et Martha Wayne. »

Cliquer pour agrandir

Si une suite introduit Batman, ce moment va évidemment jouer un rôle clé dans sa psychologie. Plutôt que que ses parents soient tués par un agresseur au hasard, ils ont plutôt été assassinés par un émeutier directement inspiré par Arthur Fleck – créant une animosité personnelle entre les deux. Le fait que le tueur portait un masque de Joker pendant les meurtres devrait également rendre ces chauves-souris particulièrement malheureuses autour des clowns.

Il est également intéressant de noter que le tueur est juste un "punk" aléatoire. Il y a une longue tradition dans les bandes dessinées de Batman que le tueur des Waynes est Joe Chill. Ce punk peut encore se révéler être Chill (ou un autre personnage important), mais le scénario laisse intelligemment la véritable identité du tueur en l'air.

Je suppose que nous verrons ce qui se passera avec l'inévitable suite (ou suites) de Joker. Un obstacle qu'ils devront franchir s'ils veulent Batman dans le film, c'est la différence d'âge entre les deux personnages. Arthur Fleck est dans la trentaine dans le film, tandis que Bruce Wayne a neuf ou dix ans. Il pourrait certainement être amusant de voir un Dark Knight inexpérimenté à la fin de l'adolescence affronter un Joker durci de ses années à Arkham, cependant.