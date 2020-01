‘Joker’ vient de battre chaque film MCU de cette manière étonnante

Il y avait une sorte de halètement collectif dans le monde du cinéma le matin lorsque les nominations aux Oscars de 2020 ont été lues le 13 janvier. Découvrir que Joker avait 11 nominations n’était pas vraiment prédit par un devin des Oscars.

Si cela reflète peut-être le type d’électeurs que les Oscars ont encore (plus âgés et blancs), c’est maintenant dans le livre des records que DC a battu Marvel pour la plupart des nominations aux Oscars. Les sept nominations que Black Panther a remportées l’année dernière étaient considérées comme un nouveau standard.

Que dit-il maintenant que Joker a pris une grosse bouchée de Marvel pour gagner plus de reconnaissance aux Oscars?

Des discussions se poursuivent toujours pour savoir si Joker est vraiment un film de bande dessinée de toute façon. Si ce n’est pas le cas, qu’est-ce que c’est exactement? Et est-ce le début de plus de films explorant des domaines de la maladie mentale jamais explorés?

Qu’est-ce qui se cache vraiment derrière la nomination de «Joker» dans tous les domaines?

Joaquin Phoenix dans «Joker»

C’est toujours un Joaquin Phoenix qui remportera le prix du meilleur acteur lors de la cérémonie des Oscars le 9 février. Au-delà de cela, il est possible que le film soit exclu de toute autre victoire importante.

Ces onze nominations reçues par Joker pourraient également être une malédiction, car les films qui dépassent le plus de nominations ont souvent peu de victoires, le cas échéant. Deux films importants de l’histoire ont eu une telle chose: The Color Purple et Bugsy. La plupart des autres ont eu au moins quelques récompenses, bien qu’ils aient été clairement exclus en faveur de la diffusion de l’amour à d’autres films.

C’est souvent ainsi que cela fonctionne aux Oscars ces derniers temps avec autant de grands films en cours de réalisation. Presque tous les nominés pour la meilleure image cette année ont été des réalisations étonnantes, ce qui rend d’autant plus difficile de choisir un seul gagnant à représenter. À l’inverse, beaucoup trop de personnes ont été exclues en faveur du nidification du Joker.

Décider si Joker était vraiment la meilleure image de 2019 passe par l’impression que ce soit un regard transparent sur la maladie mentale ou un film dérangé pouvant influencer les autres à ressembler à Arthur Fleck.

Les fans pensent qu’il ne peut pas être désigné comme un film de bande dessinée

Sur Reddit, les fans sont déchirés sur la question de savoir si les nominations majeures pour Joker sont une victoire majeure pour les films de bandes dessinées. À part que Joker est issu de la bande dessinée, rien dans le film ne suggère qu’il ait quelque chose à voir avec le monde de la bande dessinée.

La version de Gotham vue là-bas aurait pu être la ville de New York au début des années 80 (ou n’importe quelle métropole réelle de l’époque), la rapprochant plus de la réalité que n’importe quel film. Peut-être que c’est cela seul qui le rend si obsédant pour ceux qui l’ont vu, sans inclure la performance décomplexée de Phoenix dans l’esprit de la folie.

Une bonne partie des réponses sur Reddit pense que Phoenix a porté les dix autres nominations reçues et peut-être pas méritées, prouvant que l’acteur pourrait être la seule victoire pour le film à la fin.

Cependant, certains précédents auraient pu être créés en remportant autant de nominations. Des plongées cinématographiques plus profondes dans des esprits perturbés peuvent être un genre émergent, qui va bien au-delà des bandes dessinées.

Vouloir comprendre la maladie mentale

Les maladies mentales dans notre monde étant nombreuses et probablement non diagnostiquées, le public souhaite probablement que les films permettent de comprendre ce qui se passe. Qu’est-ce qui motive la folie en Amérique de nos jours où tant de jeunes hommes blancs se déchaînent violemment, entraînant ainsi des tirs de masse dans notre monde réel?

Joker a ouvert la porte à l’exploration mentale des incels, si cela inquiétait de nombreux critiques, il a simplement créé plus de copieurs que d’enseigner quoi que ce soit au public. Du point de vue des créateurs du film, ils voulaient donner un aperçu d’un esprit perturbé. Quoi qu’il en soit, ils devinaient sans doute simplement la pathologie plutôt que de connaître la réalité.

Non pas que les films ne devraient sans doute pas explorer davantage ces questions, peut-être en dehors des domaines de la bande dessinée et en réalité. Comme la maladie mentale prend souvent le pas sur d’autres problèmes en Amérique, le film pourrait encore mieux servir à reconnaître ce qui se passe réellement mentalement avec les plus dérangés de notre société.

La consultation de vrais experts donnerait plus de crédibilité et apporterait de véritables victoires aux Oscars plutôt que des hochements de tête insignifiants lors des nominations.