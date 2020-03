Jon Bernthal cast dans la série télévisée «American Gigolo» à Showtime

HISTOIRES CONNEXES

La carrière de Jon Bernthal se transforme en high Gere.

L’acteur de Walking Dead et Punisher a signé pour titrer le redémarrage télévisé de Gigolo américain de Showtime, a appris TVLine. Le projet – qui a reçu une commande pilote – est décrit comme une “réimagination actuelle” du film de 1980 qui mettait en vedette Richard Gere en tant qu’escorte masculine haut de gamme Julian Kaye.

Julian de Bernthal sera «présenté 18 ans après avoir été arrêté pour meurtre et avoir du mal à trouver sa place dans l’industrie du sexe moderne de Los Angeles, tout en cherchant la vérité sur la configuration qui l’a envoyé en prison il y a toutes ces années et aussi dans l’espoir de renouer avec Michelle, son seul véritable amour », par Showtime.

Pendant ce temps, l’auteur de Ray Donovan, David Hollander, a rejoint le projet en tant qu’écrivain / réalisateur / showrunner. (Le dramaturge Neil LaBute était à l’origine prévu pour désigner le pilote.) Hollander servira d’EP aux côtés de Jerry Bruckheimer (qui a produit le film original), Jonathan Littman et KristieAnne Reed.

“L’American Gigolo est livré avec tout le grésillement auquel vous vous attendez, mais il offre également une plongée profonde dans les eaux compliquées des relations et de la sexualité en 2020”, a déclaré Gary Levine dans Showez prez dans un communiqué. “Nous avons réuni une équipe” A “pour adapter ce film emblématique en une série Showtime avec le talent et le magnétisme de Jon Bernthal, la réalisation cinématographique exquise et la mise en scène de David Hollander, du légendaire Jerry Bruckheimer et de notre nouveau studio sœur, Paramount.”