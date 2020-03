Jon Bernthal dirigera le redémarrage de la série américaine Gigolo

Cela fait trois ans que Neil LaBute (Van Helsing) avait initialement signé pour réaliser une adaptation en série du drame néo-noir de Richard Gere Gigolo américain, et le projet a finalement progressé The PunisherJon Bernthal a signé pour jouer dans le pilote de Showtime, bien qu’une incarnation différente, selon Deadline.

Le projet, initialement annoncé en 2014 par le producteur Jerry Bruckheimer (Mauvais garçons pour la vie), est écrit par Ray DonovanDavid Hollander, qui fera également office de showrunner si le réseau le choisit pour une série complète. Bruckheimer est en partenariat avec Paramount TV Studios et Showtime pour le projet, ce dernier étant attaché depuis 2016, date à laquelle LaBute était initialement attaché.

Le film de 1980, écrit et réalisé par Conducteur de taxi et Première réformePaul Schrader, a vu Gere dans un tour d’étoile en tant que Julian Kaye, une escorte masculine à Los Angeles qui s’implique de manière romantique avec la femme d’un homme politique de premier plan tout en devenant simultanément le principal suspect dans une affaire de meurtre.

La série, qui est également dirigée par Hollander, sera une réinvention moderne avec Bernthal dans le rôle de Kaye, qui a été arrêté 18 ans auparavant pour meurtre et qui peine à trouver ses marques dans l’industrie du sexe à Los Angeles tout en recherchant la vérité derrière le cadre qui l’a fait tomber en prison.

“Gigolo américain vient avec tout le grésillement que vous attendez, mais il offre également une plongée profonde dans les eaux compliquées des relations et de la sexualité en 2020», A déclaré Gary Levine, président de Entertainment, Showtime Networks, dans un communiqué. “Nous avons réuni une équipe «A» pour adapter ce film emblématique en une série Showtime avec le talent et le magnétisme de Jon Bernthal, le cinéma exquis et la mise en scène de David Hollander, du légendaire Jerry Bruckheimer et de notre nouveau studio sœur, Paramount.“

Bernthal est également attaché à produire Gigolo américain tandis que Bruckheimer sera producteur exécutif avec Jonathan Littman et KristieAnne Reed.

(Crédit photo: Backgrid Images)