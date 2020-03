Jon Bernthal pourrait être Punisher dans un nouveau film punisher

Marvel veut entrer dans le monde sombre et tordu de la classification R avec un nouveau film Punisher. Alors que Marvel Studios nous a habitués ces dernières années à des histoires de super-héros plutôt familiers, maintenant et peut-être motivés par le succès mondial de Joker, Todd PhillipsLa rumeur veut que l’entreprise envisage de raconter l’histoire de Frank Castle.

La rumeur vient des experts en filtration de We Got This Covered, qui soulignent maintenant que Disney semble disposé à oublier au moins un moment leurs idéaux familiaux, pour réaliser une nouvelle histoire de Punisher qui pourrait être pleine de sang. Selon le rapport, la Mouse House Il recherche des réalisateurs pour le projet «qui ont une expérience significative dans la manipulation de matériel sombre» et qui peuvent raconter l’origine déchirante de Frank.

Bien que nous devons souligner qu’il s’agit d’une rumeur … que nous espérons bien sûr confirmer très bientôt, le WGTC souligne que les informations proviennent des mêmes sources qui prévoyaient que Disney développait une série télévisée de She-Hulk. La série She-Hulk est déjà un fait, il n’y aurait donc pas autant de raisons de se méfier des informations lorsque la série Netflix de Marvel comme Daredevil et The Defenders devrait également être supprimée de la carte.

Mais la rumeur ne s’arrête pas là. Ils soulignent également que Jon Bernthal, qui a joué Frank Castle dans la série Netflix, pourrait également redevenir Punisher pour raconter l’histoire définitive du punisseur.

Sans aucun doute The Punisher Il serait le personnage parfait pour que Marvel Studios fasse ses débuts dans le cinéma coté R.

