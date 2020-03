Jon Bon Jovi a un nouveau surnom intelligent pour le prince Harry

Les noms sont très importants pour les membres de la famille royale. Ils démontrent le statut, les alignements et les structures de pouvoir. Lorsque le prince Harry et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex se sont éloignés de leurs fonctions royales, le duc et la duchesse de Sussex ont laissé de nombreuses questions en suspens. Parmi ces questions figurait ce qui arriverait à leurs titres et leurs noms changeraient-ils.

Parmi toutes les spéculations les plus sérieuses sur les résultats de cette décision sans précédent, nous avons maintenant un peu de légèreté. Jon Bon Jovi, qui a travaillé avec le prince Harry sur une collaboration musicale, a donné un nouveau surnom au royal banni.

La collaboration du prince Harry avec Jon Bon Jovi est l’un de ses derniers actes royaux

Alors que les rumeurs sur le départ du prince Harry et de Meghan tourbillonnaient depuis au moins l’année dernière, l’annonce de leur retrait officiel de leurs fonctions est rendue publique depuis quelques mois.

Pourtant, il faut du temps pour démêler toutes leurs responsabilités, et ils ne sont officiellement pas sortis des rôles avant le 1er avril. Cela donne au couple le temps de conclure des projets imminents.

L’un de ces projets comprend le travail quelque peu improbable du prince Harry travaillant aux côtés de la rock star Jon Bon Jovi pour créer une chanson. La collaboration fait partie d’un effort caritatif.

Bon Jovi s’est rendu au studio Abbey Road pour réenregistrer sa chanson «Unbroken», qui avait été écrite à l’origine pour sensibiliser les vétérans aux troubles de stress post-traumatique. Le produit du nouveau projet ira à la Fondation Invictus Games.

La nouvelle liberté du prince Harry provoque des dissensions en famille

Le prince Harry visite le NHS Manchester Resilience Hub le 4 septembre 2017 à Manchester, en Angleterre | Chris Jackson – Piscine / .

Ces derniers engagements en tant que fonctions royales officielles – en particulier ceux avec des stars du rock de haut niveau – retiennent beaucoup l’attention des médias, mais c’est une source de frustration pour les autres membres de la famille qui ne quitteront pas à la fin du mois. En particulier, le bref retour du prince Harry et de Meghan au Royaume-Uni coïncidait avec la visite du prince William et Kate en Irlande.

La crainte est que la couverture du couple sortant éclipse le travail important des efforts diplomatiques de Cambridges.

Le prince Harry et Meghan sont déjà confrontés à des conséquences glaciales de leur décision, notamment en leur demandant de ne pas utiliser le mot «royal» pour se décrire. Ces conséquences incluent la suppression de leurs titres «HRH».

Il ne sera plus approprié de les appeler «Son Altesse Royale» et «Son Altesse Royale». Cependant, le prince Harry est toujours un prince, et il maintient toujours sa place dans la ligne de succession au trône.

Jon Bon Jovi a un nouveau surnom pour le prince Harry

Tout en discutant de leur projet de collaboration, Bon Jovi s’est moqué de la situation difficile du prince Harry. Le rôle du prince Harry dans la collaboration était de siéger en tant que «membre senior» de la famille royale afin de soutenir l’effort de bienfaisance. Bon Jovi a plaisanté en disant qu’il prévoyait de “lui donner un tambourin et voir ce qu’il allait faire”.

Puis il a poursuivi en disant qu’il n’était pas sûr de savoir comment se référer au prince Harry alors qu’ils travaillaient ensemble. Il a dit: “J’ai demandé:” Qu’est-ce que je fais? Comment puis-je m’adresser à lui? »Et puis j’ai réalisé que je vais l’appeler« L’artiste anciennement connu sous le nom de Prince ».»

Bien que, bien sûr, la blague ne soit pas exacte – le prince Harry est maintenant et pour toujours un prince, quelque chose qui est déterminé par sa naissance et non par ses fonctions actuelles – Bon Jovi a réussi à ajouter un peu de plaisir à ce qui a été une situation tendue pour toutes les personnes impliquées. Le prince Harry et Meghan ont une période d’examen de 12 mois. Il est possible qu’ils changent d’avis sur leurs nouveaux rôles, mais seul le temps nous dira quel arrangement fonctionnera le mieux pour tout le monde.