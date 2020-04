Jon Connor retourne Method Man Classic sur “The Pain”

La semaine dernière, Jon Connor a cherché à faire sa part contre le blues de quarantaine en lançant un nouveau single inspirant appelé “Infinity”. Maintenant, l’ancien signataire d’Aftermath est revenu avec une autre baisse, alimentant la spéculation selon laquelle il se prépare à lancer un projet complet sur nous. Cette fois, Connor est sorti avec “The Pain”, un banger produit par Kalen Dixson qui met une fois de plus en lumière sa faim insatiable.

Alors qu’une ligne de piano menaçante s’accumule, Connor arrive avec une intensité intense, crachant des barres furieuses comme “Ils disent que le hip-hop est mort, eh bien, je suppose qu’ils ont dû en manquer un / Déposer un double album de ce vrai n *** une merde, c’est un disque / a enfermé ta ville, comme mes n ***s enfermés / Comment tu dors sur moi quand cette merde réveille Pac? “

Les choses explosent alors que les tambours frénétiques frappent de plein fouet, et bientôt Connor rappelle un classique de Method Man avec un crochet familier. Ce n’est pas le seul hommage à Tical sur celui-ci, un témoignage de l’impact durable de la légende Wu-Tang sur la nouvelle génération de paroliers. «Je ne veux pas viser tes lames, je jette des grenades, j’ai traversé l’enfer dans une cellule, j’ai été mis en cage», crache Connor en fermant son vers. “Un mot à Johnny Blaze, je suis stupéfiant.”

Découvrez “The Pain” maintenant, et sonnez ci-dessous – êtes-vous excité de voir ce que Jon Connor fera ressortir?

PAROLES CITABLES

C’est tout ce que vous pouvez faire car aucun de vous ne peut m’arrêter

Tu ressembles à Apollo Creed jusqu’à ce qu’il rencontre Rocky

Faites-le comprendre que mes putains l’ont verrouillé

Clé du succès, baise une plus grande conversation de rappeur si ce n’est pas moi

Je suis le plus froid, c’est une réponse facile

Comment est-ce pour s’asseoir sur la sellette?

Mieux que ton top trois, putain, je suis mon plus grand fan

Je viens de Flint, ouais, mieux connu sous le nom de Killa N *** a Land

.