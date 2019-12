Jon Favreau a confirmé la deuxième saison de «The Mandalorian»

Ce 27 décembre, est arrivé le dernier épisode de The Mandalorian, la première série Star Wars pour Disney +, la plateforme de streaming Disney qui a préparé plusieurs productions originales. Au Mexique, ce service arrivera jusqu'en 2020, mais même ainsi, cette série a été un sujet de conversation entre les fans du pays.

Le Mandalorien est réalisé par Jon Favreau, qui a confirmé qu'il y aura une deuxième saison de la série, et qu'elle arrivera à l'automne 2020; c'est-à-dire un an après la libération du pilote. Comme nous nous en souvenons, The Mandalorian a été créé le 12 novembre 2019. Ce n'est pas une date précise pour la première de la deuxième saison, mais au moins il a été confirmé ce que beaucoup attendaient.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, qui donne vie à un Mandalorien, des personnages de l'univers Star Wars apparus pour la première fois dans The Clone Wars. Ceux-ci se soulèvent dans une guerre civile à cause de leurs divergences avec la République. Dans l'histoire, la duchesse Satine Kryze établit la paix qui se termine avec l'arrivée du groupe Dark Maul, qui a cédé la place aux Mandaloriens dirigés par l'Empire Galactique.

Le Mandalorien se situe, tout au long de la saga, après la chute de l'Empire et avant la montée du Premier Ordre. Pour être plus clair, trois ans après Star Wars: Episode VI – Le retour du Jedi (sorti en 1983).

Comme nous l'avons mentionné, la nouvelle a été confirmée par Jon Favreau, qui a posté un message et une photo sur ses réseaux sociaux: «La saison 2 de #TheMandalorian arrivera à l'automne 2020». Certains utilisateurs ont réagi aux nouvelles, indiquant qu'il reste encore beaucoup à publier; cependant, suivez la ligne classique de souscrire une saison chaque année. Certaines séries d'autres plateformes ont pris plus d'un an en raison de problèmes de production ou du rythme de l'histoire.

En plus de la deuxième saison de The Mandalorian, d'autres séries Star Wars devraient sortir sur Disney + en tant que Obi – Wan Kenobi avec Ewan McGregor et Cassian Andor avec Diego Luna.

Saison 2 de #TheMandalorian à venir à l'automne 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V

– Jon Favreau (@Jon_Favreau) 27 décembre 2019

Le 19 décembre, Star Wars: The Rise of Skywalker est sorti, le dernier film de la saga Skywalker réalisé par J.J. Abrams. Ce film a connu un grand succès au box-office international avec des critiques mitigées du public et de la presse. Ici, Le roi doit affronter Kylo Ren, qui est sous les ordres de Palpatine, un méchant connu qui veut restaurer le pouvoir des Sith … et il ne peut le faire que si le dernier Jedi meurt.