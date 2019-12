Jon Favreau confirme la saison 2 de Mandalorian pour l'automne 2020

Bonne nouvelle, fans de Star Wars! La deuxième saison de l'émission télévisée à succès Le Mandalorien fera officiellement ses débuts sur Disney + à l'automne 2020. Cette annonce provient du compte Twitter du réalisateur Jon Favreau, à la grande joie des téléspectateurs du monde entier.

La série en petits groupes a jusqu'à présent été un énorme succès pour le nouveau service de streaming et est tout ce dont tout le monde peut parler, en grande partie à cause de l'obsession du public pour Baby Yoda. Mais évidemment, il y a beaucoup plus à aimer à propos de la série que son plus grand personnage, et bien que les détails de la saison 2 soient encore rares, savoir qu'il sera là à l'automne 2020 est extrêmement excitant.

Bien sûr, Disney semble profiter de la série autant que possible en ce moment, avec des marchandises Baby Yoda et plusieurs retombées planifiées déjà en préparation. Alors que certains craignaient que le public se lasse enfin de Star Wars, The Mandalorian semble avoir mis cette théorie au lit. En fait, il semble maintenant que la franchise bien-aimée soit plus populaire qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Du moins, sur le petit écran.

Cliquer pour agrandir

Bien que personne ne sache encore avec certitude ce que la saison 2 nous apportera, il y a déjà quelques rapports qui nous donnent définitivement espoir. Il est possible que nous voyions encore plus de Yodas aller de l'avant, ainsi qu'une apparition surprise de Boba Fett. Peut-être que Dwayne «The Rock» Johnson s'arrêtera également pour passer un peu plus de temps avec son petit copain?

Dites-nous, cependant, qu'aimeriez-vous voir dans la prochaine saison de la célèbre série? Sonnez dans la section des commentaires et donnez-nous votre avis sur Le Mandalorien et cette nouvelle annonce concernant sa prochaine sortie.