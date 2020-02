Micro Mayhem: Jon Favreau et Seth Green produiront la série d’animation stop-motion de Quibi

Selon Deadline, Quibi a officiellement donné une commande de série à la prochaine série animée en stop-motion d’Eric Towner intitulée Micro Mayhem avec Le Mandalorien créateur Jon Favreau et Family Guy star Seth Green attachée en tant que producteurs exécutifs. Ce projet sera la dernière série en stop-motion de Green et Towner, car ils travaillent tous les deux sur la comédie de sketch gagnante des Emmy Adult Swim Poulet Robot.

«Micro Mayhem donne vie aux poursuites en voiture que j’imaginais enfant et combine mon amour de la technologie et de l’art en stop-motion», Towner a déclaré dans un communiqué. Nous sommes ravis de faire équipe avec Golem Creations pour donner vie à ce projet de rêve. “

«L’accent mis par Quibi sur la micro-narration fournit la plate-forme idéale pour Micro Mayhem. Nous sommes ravis de travailler avec Eric et son équipe chez Stoopid Buddy Stoodios, pour proposer cette balade sauvage au public tour à tour. » Greg Clayman, vice-président directeur d’eOne pour les nouvelles plateformes et partenariats stratégiques, cinéma et télévision.

Basé sur le court métrage viral original du même nom par Towner et John Harvatine IV, Micro Mayhem combine la réalisation de films miniatures et l’art en stop-motion dans un trajet sauvage (et comiquement violent) pas comme les autres où les voitures sont les personnages. À chaque épisode, les voitures ont préparé le terrain avec une immense quantité d’attitude et de personnalité dans la série d’action grindhouse sans dialogue.

La série est créée par Eric Towner, qui est également défini comme producteur exécutif avec le Poulet Robot l’équipe est composée de Seth Green, Harvatine et Matt Senreich. Jon Favreau sera producteur exécutif via sa bannière Golem Creations, Chris Waters étant également producteur exécutif. Il s’agit d’une coproduction de Stoopid Buddy Studios et eOne.

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites», devrait être lancé le 6 avril 2020, avec déjà plus d’un milliard de dollars levés auprès de ses investisseurs. Il a un certain nombre de projets en cours de développement. Guillermo del Toro, Sam Raimi, Catherine Hardwick, Steven Spielberg, Paul Feig, Anna Kendrick, Laurence Fishburne et Don Cheadle sont huit des nombreux producteurs et talents qui travaillent dur sur la production desdits projets.

Le service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, devrait présenter des séries d’une durée de deux à quatre heures et divisées en parties d’une durée maximale de 10 minutes.

