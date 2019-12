Jon Favreau: Les meilleurs films du réalisateur visionnaire, classé

Jon Favreau s'est imposé comme l'un des réalisateurs de superproductions les plus passionnants qui travaillent aujourd'hui. Non seulement il est respectueux de certaines de nos plus belles années passées, mais son intérêt et sa passion à suivre leurs traces et à repousser les limites de la technologie ne ressemblent à aucun autre créateur travaillant aujourd'hui.

Alors qu'il a commencé en tant qu'acteur, il se fait rapidement connaître avant tout pour ses films. Avec neuf films à son actif, le cinéaste a exploré les genres, avec des films plus petits que la plupart des films indiens ainsi que certains des plus grands films jamais réalisés.

dix Mention d'honneur: Le Mandalorien

Avant de passer au classement de ses longs métrages, il fallait au moins respecter l’impact que sa nouvelle série Le Mandalorien a fait à la fois la télévision et Guerres des étoiles. Bien qu'il n'ait réalisé aucun épisode jusqu'à présent, Favreau est le principal créateur et producteur créatif du projet.

Le Mandalorien, étant le premier live-action Guerres des étoiles , repousse les limites de la franchise et du médium. La portée ne ressemble à rien à la télévision, et les aventures sont parmi les plus excitantes que nous ayons vues jusqu'à présent dans la franchise.

9 Cowboys et extraterrestres

Basé sur le roman graphique, Cowboys et extraterrestres vient au bas des films de Favreau en termes de pure qualité. Sur le papier, la prémisse semble faite sur mesure pour quelqu'un comme Favreau, et peut-être que s'il l'avait abordé aujourd'hui, cela lui aurait mieux convenu. Mais le film est un gâchis assez abyssal.

Tonalement, le film est partout, avec sa prémisse ridicule jamais combattue par sa prise de soi. Daniel Craig est un excellent flingueur solitaire, mais le reste de la distribution a l'impression de ne travailler que pour le salaire. La dernière chose que vous voulez dans votre western de science-fiction, c'est Harrison Ford qui fait semblant.

8 Le roi Lion

C'est peut-être la plus grosse erreur de la carrière de Favreau. Après son étonnamment remarquable Le livre de la jungle, Disney et Favreau ont décidé de doubler et d'apporter sa technologie révolutionnaire à leur autre plus grande propriété sur le thème des animaux avec Le roi Lion.

Le film se traîne juste comme une version moindre de l'original, perdant presque tout le charme du processus. Alors que les effets sont peut-être la meilleure utilisation de CGI, et que la performance en duo de Timon et Pumbaa de Seth Rogen et Billy Eichner est contagieuse, le reste du film semble creux et au-delà inutile.

7 Fabriqué

Made représente les débuts de Jon Favreau en tant que réalisateur. Échangistes co-star Vince Vaughn à la tête. Le film est en fait une petite comédie d'action solide, mais c'est tout. En termes de débuts de réalisateur, il y a eu pire, mais il y a aussi eu beaucoup mieux.

Le film est absolument parfait, et en termes de taille, c'est la première sortie parfaite pour un tout nouveau réalisateur. Le film n'est tout simplement pas si mémorable, et Vaughn marche sur la ligne d'être beaucoup trop désagréable pour son propre bien.

6 L'homme de fer 2

Jon Favreau a changé les films de super-héros pour toujours avec le premier Homme de fer film en 2008. En ce qui concerne la suite, au lieu d'innover, Favreau a doublé et a fait plus de la même chose (sauf un peu pire). Cependant, il y a beaucoup à aimer dans ce film, et il reste une montre stupide et agréable.

L'exploration entre Tony et son père est un truc vraiment puissant qui se répercute tout au long de Fin du jeu. Le changement de distribution de Don Cheadle en tant que Rhodey est un excellent choix qui n'a changé le MCU que pour le mieux. En outre, Sam Rockwell est hilarant en tant que Justin Hammer. Le film a beaucoup pour lui, mais malheureusement, il n'est là que pour jouer mis en place pour la future équipe de Avengers.

5 Zathura: une aventure spatiale

Quand les gens pensent à des jeux de société tueurs, ils pensent normalement à la bien-aimée Jumanji ou beaucoup moins apprécié Ouji la franchise. Celui qui est resté une valeur aberrante sous-estimée est Zathura. Ce film est juste une tonne de plaisir et a été basé sur le livre du même nom par le créateur de Jumanji.

Le tout est une excellente aventure fantastique pour enfants, avec des effets amusants et des décors que vous ne voyez tout simplement pas dans de nombreux films pour enfants de mémoire récente. Ce n'est pas parfait et ce n'est pas révolutionnaire, mais en termes d'aventure spatiale pour tous les âges, il suit parfaitement la ligne du plaisir et de la peur.

4 Chef

Chef est peut-être le film le plus simple que Favreau ait jamais réalisé, mais cela en fait l'un des meilleurs. Le film ressemblait à un recentrage de Favreau en tant que cinéaste, avec lui jouant le rôle principal de Carl Casper, un chef acclamé qui l'appelle quitte son célèbre restaurant pour poursuivre la beauté créative simple d'un camion de nourriture.

Le film est plein de cœur, d'humour et de tonnes de bons plans qui vous mettront l'eau à la bouche. Vous voudrez avoir des Postmates prêts à partir tout en regardant parce que la façon dont Favreau capture la joie et la faim pour créer de la bonne nourriture ici est presque inégalée. C'était un retour aux sources qui nous a rappelé pourquoi nous aimons Favreau.

3 Elfe

Pour beaucoup Elfe est leur film de Noël préféré. On ne leur en veut pas, car le film est plein de cœur et d'esprit de Noël. mais ce n'est pas pourquoi cela réussit. Le film est une comédie vraiment drôle et a sans doute servi la plus grande performance de Will Ferrell.

Mais le film n'est qu'un hommage solide aux grands films de Noël en général. L'attention portée aux détails, avec Favreau recréant l'animation classique en stop motion d'autrefois, est irréelle. Ce n'est pas seulement un fantastique film de Noël ou une comédie hilarante, mais juste un très bon film.

2 Homme de fer

Avant Homme de fer, les films de bandes dessinées étaient beaucoup plus susceptibles d'être des déceptions. Ce film, avec Le Chevalier Noir tout changé. Ce film, en particulier, a eu beaucoup plus d'impact sur le monde du cinéma et de la culture pop que probablement toute autre chose dans la mémoire récente.

Iron Man a pris un personnage de bande dessinée obscur et l'a fait plus d'un nom familier que Spider-Man ou The Hulk. Robert Downey Jr.a été transformé en une superstar mondiale et il a fait de Favreau l'un des directeurs de superproduction les plus excitants de l'ère moderne.

1 Le livre de la jungle

Homme de fer changé la façon dont nous regardons les films de super-héros, mais Le livre de la jungle changé la façon dont nous regardons les films. Le récit du film est assez basique et est une interprétation honorable et amusante d'un classique de Disney. Mais le travail sur les effets visuels accompli ne ressemblait à rien d'autre.

Les environnements et les personnages de CGI ont repris presque tout le film, la principale interprète Neel Sethi étant le seul joueur en direct. La technologie ne s'est améliorée qu'avec Le roi Lion et Le Mandalorien, mais c'est le film qui a prouvé l'innovateur technologique que Favreau s'efforce d'être. Il avait tout le cœur et l'humour qui font de lui un grand conteur et toute la technologie qui fait de lui un réalisateur à surveiller.

