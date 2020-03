Jon Hamm en pourparlers pour rejoindre le dernier de Steven Soderbergh – / Film

Steven Soderbergh se prépare pour son prochain projet – Antidémarreur, un drame policier des années 50 écrit par Ed Salomon, auteur des films Bill et Ted et Men in Black. Don Cheadle et Sebastian Stan sont déjà attachés à l’étoile, et maintenant le mot vient que Jon Hamm est en pourparlers pour rejoindre le casting également. Bien qu’il n’y ait pas encore de distributeur pour le dernier de Soderbergh, il y a de très bonnes chances qu’il se dirige vers HBO Max, puisque le cinéaste a récemment signé un gros contrat avec eux.

Collider a le scoop sur Jon Hamm potentiellement rejoindre le casting de Kill Switch. Hamm jouerait un rôle que Josh Brolin tournait auparavant, mais Brolin a dû abandonner en raison de son engagement envers la prochaine série Amazon Outer Range. Cedric the Entertainer, qui a réalisé une performance dramatique assez forte dans First Reformed, est également en pourparlers pour rejoindre le casting.

Kill Switch est “un drame du crime des années 50 qui se déroule à Détroit à propos d’un trio de criminels qui se livrent à une invasion de domicile, pour se demander s’ils ont été doublés lorsque le travail va de côté.” Hamm incarnerait un flic à la poursuite du trio de criminels.

Soderbergh a brièvement pris sa retraite il y a quelques années, et par «retraité», je veux dire qu’il a cessé de faire des films pour filmer une série télévisée entière, The Knick. Puis il est revenu et travaille régulièrement depuis, offrant des films étranges et étranges comme Logan Lucky et Unsane, et deux titres Netflix – High Flying Bird, qui était génial, et The Laundromat, que je n’ai pas vu, mais je ” ai entendu dire que ce n’est pas si bon.

Mais tout nouveau film de Soderbergh est un motif de célébration. Il n’y a pas de cinéaste en ce moment qui travaille comme lui, et la perspective qu’il fasse un drame policier d’époque est très cool. J’ai hâte de voir tout ce qu’il trouvera ici. Soderbergh a également Let Them All Talk à venir, un film qui le réunit avec Meryl Streep de The Laundromat. Cela devrait arriver cette année.

