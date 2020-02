Jon Jones plonge dans la défaite de Corey Anderson contre Jan Blachowicz

Jon Jones veut ensuite.



Samedi soir, Jan Blachowicz a vaincu son adversaire Corey Anderson à l’UFC lors du match principal de l’ESPN + 25. Blachowicz ((26-8 MMA, 9-5 UFC) a remporté la victoire à seulement 3:08 au premier tour avec un KO. La victoire monumentale sur Anderson (13-5 MMA, 10-5 UFC), lui fait un concurrent de choix pour affronter Jon Jones pour le titre des poids lourds légers de Jones.

La plupart avaient Anderson comme victoire claire dès le début, prédisant qu’il serait le seul à se battre pour le titre de Jones, mais dans une interview après le match, Jones a félicité Blachowcz tout en soulignant où la confiance trop zélée d’Anderson avait mal tourné.

“Ce fut un combat formidable”, a déclaré Jones au MMA Junkie. «Je pensais que Jan Blachowicz avait fait un sacré boulot. Sa boxe avait fière allure […] Corey semblait lent ce soir. Il semblait que quelque chose ne cliquait pas là-dedans. Il avait l’air plus lent et plus hésitant lors de ses éliminations. Honnêtement, je pense qu’il était plus inquiet de me battre que de combattre Jan Blachowicz. Il a montré une leçon précieuse de ce qui se passe lorsque vous regardez devant vos adversaires. Je pense que Corey Anderson a goûté à une humble tarte ce soir. »

Il a ensuite doublé ses sentiments alors qu’il parlait de l’émission d’après-combat de l’UFC sur ESPN +: “J’étais heureux de voir Corey Anderson manger ses mots.”

Mais, les fouilles ne se sont pas arrêtées là. Jones conclurait la soirée en appelant Anderson sur Twitter avant de raccrocher.

.