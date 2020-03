Jon Moxley contre Jake Hager pour le championnat du monde AEW? Feud s’installe sur AEW Dynamite – HITC

Il semble que Jon Moxley ait son premier concurrent pour le championnat du monde AEW.

Il semble que nous ayons la première querelle de Jon Moxley en tant que champion AEW confirmé après AEW Dynamite cette semaine. Moxley a été radié de la télévision ces dernières semaines après avoir été jeté de la scène par Chris Jericho et The Inner Circle.

Jericho se querellant désormais apparemment avec Matt Hardy, nouvel arrivant d’AEW, ainsi qu’avec The Elite, AEW a dû décider qui Moxley affrontera ensuite et il semble qu’un autre membre du cercle intérieur sera son adversaire.

Jake Hager a affronté Chico Adams à AEW cette semaine, remportant un match de squash contre le jobber, avec un étranglement bras-triangle.

C’était une victoire facile pour la star du crossover MMA de Bellator mais il n’a pas eu le temps de célébrer.

Jon Moxley réagit lors du New Japan Pro-Wrestling ‘The New Beginning in Osaka’ au Osaka-Jo Hall le 09 février 2020 à Osaka, au Japon.

Jon Moxley défendra le championnat du monde AEW contre Jake Hager?

Jon Moxley est descendu sur le ring pour attaquer Hager après la cloche. Le Champion AEW a livré son redouté finisseur le Paradigm Shift mais Hager a immédiatement rebondi pour essayer de verrouiller la cheville sur le champion.

Moxley a ensuite coupé une promo après l’altercation et il semble qu’il ait faim de faire face à Hager en réponse à son rôle dans l’attaque qui a vu Moxley radié de la télévision.

Les classements suggèrent que Jake Hager est le meilleur adversaire de Jon Moxley pour le championnat du monde AEW

Cela a certainement du sens en ce qui concerne les classements AEW. La dernière version avait Hager en 4e position avec un classement 3-0 2020. La victoire de ce soir le place sur 4-0, ce qui devrait le placer au-dessus de MJF qui est actuellement deuxième à 3-0 sous l’ancien champion Jericho – qui, comme indiqué, devrait affronter Matt Hardy.

Seul Cody a un meilleur dossier sur 5-1 après avoir battu Jimmy Havoc cette semaine. Cependant, il n’est pas en mesure de contester pour le titre AEW conformément à la stipulation de son combat avec Jericho pour le titre à AEW Revolution.

Hager est donc la meilleure option pour Moxley et ce devrait être une grande bataille entre deux hommes avec des records invaincus en 2020.

Championnat du monde AEW une autre affaire ex-WWE entre Moxley et Hager

Bien sûr, il y aura quelques critiques de la réservation, car encore une fois, il semble que ce soit une bataille de l’ex-WWE pour le titre AEW, comme c’était le cas avec Jericho et Cody, puis Jericho et Moxley.

Cependant, si ces deux-là montent sur le ring et se giflent, ces critiques disparaîtront rapidement.

Dans d’autres nouvelles, Comment regarder WWE Monday Night Raw au Royaume-Uni: épisode du 30 mars en direct, faits saillants et Freeview