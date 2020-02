Jon Plazaola revendique des abdos avec une photo qui montre son changement physique

Jon Plazaola est devenu l’un de nos Basques préférés en jouant dans la comédie Antena 3 «Là bas» pendant cinq saisons. Iñaki et Carmen -interprétés par María León- Ils étaient l’un des couples les plus aimés de la fiction espagnole grâce à sa grande chimie sur et en dehors de l’écran. Et bien que l’acteur soit déjà apparu à moitié nu dans une autre scène, Il ne s’était jamais montré comme maintenant.

Jusqu’à maintenant Plazaola ne s’était pas vanté de cette façon physique, et c’est précisément pour cette raison que ses partisans ont été choqués de découvrir leurs abdos. Son post sur Instagram a généré toutes sortes de commentaires, dont certains avec beaucoup d’humour, par exemple “Ne crachez pas vos objectifs!” ou “Je vous invite à manger des pintxos pour Gasteiz”. L’interprète lui-même a accompagné l’image avec la question “Ai-je du blanc?”, Se référant à la peinture qui regarde sur son visage.

L’acteur Il a souvent combiné ses œuvres télévisées avec des pièces de théâtre dans tout le pays Il est actuellement plongé avec son partenaire Agustín Jiménez dans le projet “Personne ne bouge“dans les Théâtres Luchana de Madrid. Cela donne vie à Endi, un Ertzaina qui, avec une police nationale, une garde civile et un mosso d’esquadra, essaie de résoudre un crime de comédie.

Ce n’est pas le fruit de la magie

Bien qu’il soit très facile de se montrer, vous devez en souffrir. Quelques jours avant Je publiais une photo faisant de la boxe, annonçant que pratiquer ce sport était déjà “ce dont j’avais besoin”. Certes, avec cette activité et d’autres, vous améliorez considérablement votre condition physique. Pour l’instant, profitez du temps libre dans le vestiaire du théâtre pour vérifier les résultats de vos efforts.

