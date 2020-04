Jonathan Frakes de Star Trek révèle qu’il a déjà joué à Captain America

Marvel Studios a réussi quand ils ont interprété Chris Evans en tant que Steve Rogers /Capitaine Amérique. Sa performance rayonne de salubrité, de détermination et de bravoure tout en ne se sentant jamais en colère. Mais alors qu’Evans est évidemment la casquette la plus reconnaissable, quelques autres acteurs ont assumé le rôle au fil des ans. Matt Salinger (le fils de The Catcher in the Rye, auteur J.D.Salinger!) A joué le rôle dans le terrible film de 1990 et il y a aussi une série de 1944 basée sur le personnage.

Mais maintenant, nous savons qu’une personne improbable est également entrée dans le costume: Star Trek: le commandant Riker de la prochaine génération, Jonathan Frakes. L’acteur, qui a depuis réalisé plusieurs épisodes de Star Trek et des films First Contact et Insurrection, a récemment repris le rôle de Will Riker dans Star Trek: Picard et a également réalisé deux sorties de la série.

Alors, comment est-il devenu Captain America? Je vais le laisser raconter l’histoire avec ses propres mots (à partir d’une apparition à GalaxyCon):

«Je l’ai fait pendant quelques années. J’étais à New York et un de mes amis, Charlie Davis, et je sortais avec des filles qui restaient dans la même maison à New York qui était la même maison que dans le film Backstage… C’était comme une sororité d’acteurs si vous serez. … [Charlie] avait été engagé par quelqu’un pour sortir comme Spider-Man pour ouvrir des magasins de bandes dessinées. Et Marvel, au 575 Madison Avenue, au huitième étage, lui avait construit un costume. Et il en a fait quelques-uns et il a dit: «Ils recherchent un gars pour faire Captain America. Vous devriez aller rencontrer les gens là-bas. “Alors je suis allé là-bas et, pour faire court, lui et moi avons fini par faire cette tournée bizarre.”

Ce concert a duré quelques années, lui fournissant un travail régulier:

«Nous sortions un vendredi, un peu comme une convention, et nous allions à Omaha ou nous allions à Chicago et nous avions un emploi du temps et quelqu’un… venait nous chercher à l’aéroport avec un Taurus loué et nous aurions un calendrier. Nous arrivions à un 7-11, puis nous faisions une librairie de bandes dessinées, puis nous étions dans un supermarché. Toutes les 20 minutes, nous devions être quelque part, et nous aurions ces combinaisons spatiales, nous tirerions un pâté de maisons, je monterais sur le capot de la voiture – tout d’abord, je prendrais les ordures couvercle de boîte qui avait le grand ‘A’ dessus, je pince sur les deux ailes que Captain America a sur son capot – je tiens le couvercle de la poubelle, je me tiens sur le capot du voiture, montez dans le parking du 7-11 sur la Ford Taurus. C’était une période très glamour et nous gagnions 50 dollars par jour. »

Frakes est même allé jusqu’à la Maison Blanche, faisant une apparition aux côtés de Stan Lee, de la Première Dame Rosalynn Carter et de divers autres héros Marvel (apparemment liés à la conservation de l’énergie). J’ai fait des recherches en ligne et j’ai réussi à trouver une photo de l’événement, dans laquelle nous pouvons voir à quoi ressemblait Frakes dans le costume. Assez bien hein?

Cliquer pour agrandir

Bien que je doute que Frakes revienne dans l’univers Marvel de sitôt, voyager à travers le pays fait sourire les enfants comme Capitaine Amérique sonne comme un très bon moment. Et bon, se déguiser en héros et passer du temps à la Maison Blanche ressemble à une expérience assez unique.