Jonathan Frakes, Lulu Wilson et Marina Sirtis – HITC

Le Star Trek: Picard épisode 7 annonce le retour de la redevance de franchise.

Dites ce que vous allez dire sur Star Trek: Picard, c’est certainement une surprise.

Certains d’entre eux se sont révélés très bienvenus, d’autres se sont révélés assez désagréables – une mort soudaine de personnage vient à l’esprit…

Cependant, lorsque vous avez affaire à une propriété aussi colossale, il y aura toujours des bouleversements. C’est un monde dans lequel tant de gens sont immergés depuis aussi longtemps qu’ils se souviennent et avec un tel attachement émotionnel vient une réponse profonde.

À l’époque où la série a été annoncée pour la première fois, les fans étaient ravis d’accueillir à nouveau Patrick Stewart en tant que titulaire Jean-Luc, se préparant à embrasser à nouveau sa présence familière sur les écrans.

Depuis son lancement en janvier 2020, nous avons découvert de nouveaux personnages formidables, dont nous sommes sûrs qu’ils seront précieux pour les années à venir. Cependant, l’un des éléments les plus agréables a été de renouer avec d’anciens favoris.

Avec l’épisode 7, nous sommes à nouveau invités à nous prélasser en compagnie de quelques noms emblématiques.

Star Trek: Picard Episode 7 Cast

Comme le souligne IMDb, les membres de la distribution de Star Trek: Picard épisode 7 sont répertoriés ci-dessous:

Patrick Stewart comme Jean-Luc Picard

Alison Pill en tant que Dr. Agnes Jurati

Isa Briones comme Soji

Evan Evagora comme Elnor

Michelle Hurd comme Raffi Musiker

Santiago Cabrera comme Cristóbal Rios

Harry Treadaway en tant que Narek

Jonathan Del Arco comme Hugh

Jonathan Frakes comme Will Riker

Chelsea Harris en tant que Dr. Naáshala Kunamadéstifee

Marina Sirtis en tant que Deanna Troi

Lulu Wilson comme Kestra

Bien sûr, la plupart sont familiers, alors prenons un moment pour mettre en lumière le Star Trek: les nouveaux arrivants picards arrivant à ‘Nepenthe’…

Jonathan Frakes en vedette dans «Nepenthe»

Il est peut-être nouveau dans Star Trek: Picard, mais il n’est certainement pas étranger à la franchise dans son ensemble.

Jonathan Frakes a longtemps tenu le rôle bien-aimé de Riker, après avoir joué le personnage à travers Star Trek: Nemesis, Star Trek: Generation, Star Trek: First Contact, Star Trek: Generations et bien sûr, Star Trek: The Next Génération.

C’est vraiment excitant de le voir revenir!

Au-delà de Star Trek, l’acteur de 67 ans a plus récemment exercé ses talents vocaux en exprimant J’Son / Narrator dans la série télévisée Guardians of the Galaxy, ainsi que dans des films comme Devil’s Gate en 2017 (il a joué le shérif Gruenwell) et autres apparaît comme Angie Tribeca (Commandant Van Zandt) et The Last 24 (Narrateur).

Jonathan Frakes assiste à la convention officielle Star Trek 2019 de Creation Entertainment qui s’est tenue au Rio All-Suite Hotel & Casino le 3 août 2019 à Las Vegas, Nevada.

Lulu Wilson rejoint Star Trar: Picard

Des fans d’horreur ici?

La décennie précédente a été vraiment incroyable pour les fans de genre, et si nous devions considérer les meilleurs efforts du cinéma et de la télévision, nous devrions féliciter The Haunting of Hill House sur Netflix.

Il jouissait d’un grand casting et Lulu Wilson (elle a joué Young Shirley) continue de grimper, marquant le rôle de Kestra dans Star Trek: Picard.

L’actrice de 14 ans a déjà joué dans certains projets remarquables de sa carrière, y compris des faits saillants du film comme Deliver Us from Evil (Christina) de 2014, Ouija: Origin of Evil (Doris Zander), Annabelle: Creation (Linda) et Steven Joueur prêt de Spielberg One (Elementary Kid).

Elle était également dans la célèbre série télévisée Sharp Objects (Marian Crellin) avec Amy Adams.

Lulu Wilson assiste à la première de “The Haunting Of Hill House” de Neflix à ArcLight Hollywood le 8 octobre 2018 à Hollywood, en Californie.

Pleins feux sur Marina Sirtis

Jonathan n’est pas le seul acteur à revenir sur le récit global…

Marina Sirtis est également de retour pour reprendre le rôle de Troi!

Les fans se souviendront d’elle du Star Trek susmentionné: la prochaine génération, Nemesis, Insurrection, First Contact, Generations etc.

Plus récemment, elle a joué dans une gamme de films, y compris A Dark Reflection (Maggie Jaspar), Finders Keepers (Janine) et 5th Passenger (Alana) en 2015, avec des rôles télévisés dans NCIS (Orli Elbaz), Make It or Break It (Docteur Anna Kleister), Scandal (Général Fletcher) et plus encore.

Dans d’autres nouvelles, Murder 24/7 est-il terminé?