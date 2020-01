Joohoney va faire une pause dans ses activités en raison de son anxiété

Le 12 janvier, Starship Entertainment a annoncé une mise à jour sur la santé de Joohoney. Selon l’agence, Joohoney prendra une pause temporaire des activités avec Monsta X après avoir éprouvé des symptômes d’anxiété.

Joohoney se concentrera sur la récupération pour le moment

Starship Entertainment a publié une déclaration sur les réseaux sociaux expliquant que Joohoney avait des symptômes d’anxiété. Après son diagnostic, le rappeur se concentrera sur la récupération et fera une pause dans ses activités avec Monsta X.

“Bonjour. C’est Starship Entertainment. Ceci est une annonce concernant la santé de Joohoney, membre de MONSTA X. Joohoney a récemment montré des symptômes d’anxiété et a récemment reçu des examens approfondis et des traitements dans plusieurs institutions médicales professionnelles pour un diagnostic précis. Les résultats de l’examen ont montré qu’en raison des symptômes d’anxiété, un repos et une stabilité suffisants sont essentiels pour qu’il puisse récupérer complètement », indique le communiqué.

La déclaration se poursuit: «Nous avons eu une discussion approfondie avec Joohoney et les membres de MONSTA X et avons décidé de nous concentrer sur le rétablissement de la santé de Joohoney grâce à un traitement et à une stabilité continus. Nous demandons la compréhension des fans, car nous avons décidé de suspendre temporairement d’autres activités pour améliorer l’état de santé de l’artiste. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour lui apporter tout le soutien dont il a besoin pour son rétablissement. »

“La décision du retour de Joohoney sera prise sur la base des progrès de son rétablissement et de son opinion professionnelle ainsi que d’une consultation attentive avec Joohoney et les membres de MONSTA X.” Nous nous excusons sincèrement pour l’inquiétude que nous avons causée aux fans de MONSTA X qui leur montrent toujours de l’amour. Nous continuerons de faire de notre mieux pour maintenir la santé des membres de MONSTA X. Merci », conclut la déclaration.

Joohoney avait auparavant manqué des événements avec Monsta X

Le diagnostic de Joohoney survient un peu plus d’une semaine après avoir raté les 34e Golden Disc Awards à Séoul en raison d’une maladie.

«Dans l’après-midi du 3 janvier, Joohoney de MONSTA X est allé à l’hôpital pour le traitement d’une fièvre élevée et des symptômes de la grippe… En conséquence, nous annonçons que Joohoney ne pourra pas assister au GMarket Smile Club Concert et aux 34th Golden Disc Awards . La capacité de Joohoney à participer aux activités programmées suivantes sera déterminée par son état », a déclaré Starship Entertainment dans un communiqué.

Le 7 décembre 2019, Joohoney n’a pas joué au B96 Pepsi Jingle Bash aux États-Unis avec les autres membres de Monsta X.

“Après être monté à bord d’un avion pour se rendre aux États-Unis pour la tournée de Jingle Ball le 6 décembre (heure coréenne), Joohoney de MONSTA X a rapporté avoir ressenti des vertiges soudains et une aggravation extrême de son état en attendant le décollage de l’avion. Il a été rapidement transféré dans un hôpital, où il a subi un examen médical et un traitement », indique un communiqué de Starship Entertainment.

Les fans de Monsta X veulent que Joohoney se concentre sur sa récupération

Après que Starship Entertainment a publié les nouvelles de Joohoney, les fans de Monsta X ont affiché leurs meilleurs vœux sur les réseaux sociaux. Dans leurs messages, les fans ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient que Joohoney se concentre uniquement sur sa récupération.

“Peu importe le temps qu’il vous faudra pour vous sentir à nouveau bien, je vous attends. J’espère que vous ne vous sentez pas mal ou que vous n’êtes pas obligé de vous sentir bien immédiatement. veuillez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour guérir, nous comprenons à quel point c’est difficile », a tweeté un fan.

«Je ne peux toujours pas croire que celui qui dit toujours que nous devrions et devons être heureux est aussi celui qui traverse cette situation. Joohoney, nous ne serons jamais heureux sans toi. Prenez tout votre temps et revenez vers nous plus fort, plus heureux », a écrit un utilisateur de Twitter.

«Notre bien-aimé Joohoney. J’espère que vous ne vous blâmez pas pour ce qui s’est passé. Votre santé est une priorité. Veuillez prendre autant de temps que vous en avez besoin, les monbebes attendront peu importe le temps que cela prendra. J’espère que vous irez bientôt mieux. Je vous envoie mon grand amour, abeille », a tweeté un fan.