Jor Marjorie de Sousa présume l’anniversaire de son fils Matías et reçoit des critiques

Marjorie de Sousa

L’actrice a célébré le troisième anniversaire de son fils avec hype et soucoupe, mais le père du garçon n’était pas présent.

Marjorie de Sousa a célébré avec son fils et sa soucoupe l’anniversaire numéro 3 de son fils Matías, fruit de sa relation avec l’acteur Julian Gil, lors d’une soirée sur le thème de Toy Story.

«Il y a trois ans, vous êtes venu pour tout changer. Tu m’as rempli de l’amour le plus profond et le plus pur que tu puisses ressentir, tu m’enseignes jour après jour, tu m’aides à chaque pas que je fais. Tu es ma raison de vivre. Je t’aime de tout mon être, fils. Pour vous, je serai toujours sans excuses, pour vous tous, pour voir cette joie que vous avez toujours, pour garder ce bel être en vous, pour faire de vous un grand homme. Vous et moi sommes une grande équipe, mon guerrier. Je t’aime mon seigneur soleil infini », a écrit Marjorie dans une vidéo Instagram.

Mais de nombreux fans ont critiqué l’actrice vénézuélienne, pour le fait que Julian ne peut pas passer de temps avec son fils, en plus du montant d’argent qu’il demande pour la pension alimentaire pour enfants.

“Et tout le mérite lui revient, il y a aussi l’argent qu’elle prend à son père”, a déclaré l’un des critiques.

«Il peut avoir tout en ce qui concerne le matériel, mais il n’a pas le père à ses côtés, c’est comme s’il n’avait rien. L’ignorance est géniale et fait du patin », a écrit un autre adepte.

Julián Gil et Marjorie de Sousa ne parviennent toujours pas à un accord sur le montant du soutien que l’acteur argentin doit verser à l’enfant, en plus des jours de vie avec lui, car malgré le fait qu’il y a quelques mois, il a été annoncé que un juge avait déjà prononcé une sentence définitive, il a été récemment rapporté que Gil avait fait appel de cette décision par des moyens légaux.

