Jordan Aerospace 720 “Blue Fury” date de sortie révélée: Photos

Jumpman a eu un début chargé en 2020, bien qu’en raison du Coronavirus, il semble que les choses vont prendre tout à fait le tour. Quoi qu’il en soit, l’une des silhouettes qui a pris de l’ampleur récemment est la Jordan Aerospace 720. La chaussure combine une esthétique semblable à celle d’un astronaute avec la technologie de la semelle intermédiaire de l’Air Max 720. C’est un design futuriste qui a reçu des coloris assez incroyables, donc loin.

La dernière offre est le modèle “Blue Fury” qui peut être vu ci-dessous. La chaussure a une tige entièrement noire tandis qu’un bleu vif se trouve sur la semelle intercalaire, le logo Jumpman sur la langue et la languette sur le dessus de la langue. Cette nuance de bleu offre un contraste percutant avec le reste de la sneaker. Dans l’ensemble, c’est l’un des coloris Jordan Aerospace 720 les plus propres à ce jour, car nous aimons ce que la marque fait avec aucun modèle Air Jordan numéroté.

Selon Sneaker News, ceux-ci seront disponibles à partir du mercredi 25 mars pour 200 $ USD. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez et si vous prévoyez ou non de supprimer.

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike.