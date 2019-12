Jordan Dub Zero revient dans le coloris OG Bred: images officielles

Regardant comme ils le faisaient en 2005.

L'un des coloris OG Jordan Dub Zero est de retour chez les détaillants dans un proche avenir, et l'arrivée de photos officielles nous porte à croire que la baisse pourrait avoir lieu n'importe quel jour maintenant. Le classique culte a fait ses débuts en 2005, et si vous étiez fan du mashup Jordan, vous serez certainement à bord avec cette itération de retour "Blanc / Noir-Rouge" car elle cherche à conserver tous les détails originaux. Nike La Dub Zero est une sneaker hybride empruntant des indices de conception à huit Air Jordans différents, notamment les Air Jordan 4, Air Jordan 6, Air Jordan 11, Air Jordan 12, Air Jordan 13, Air Jordan 15, Air Jordan 17 et Air Jordan 20. Ce coloris OG présente le design familier rouge, blanc et noir, mis en évidence par des détails en cuir verni brillant et une tige accrocheuse gravée au laser qui grouille à la fois les parties médiale et latérale de la silhouette. Si vous n'étiez pas fan des coups de pied quand ils ont fait leurs débuts il y a toutes ces années, vous n'êtes probablement pas encore intéressé à en couper une paire maintenant, mais il convient de noter que ce coloris devrait coûter 160 $. Continuez à faire défiler pour les photos officielles. Nike Nike Nike Nike Nike