Jordan Elsass et Alexander Garfin incarnent Superman et les fils de Lois

Jordan Elsass et Alexander Garfin incarnent les fils de Superman et Lois

L’un des grands changements qui sortent de Crise sur des terres infinies est que Superman / Clark Kent ont maintenant deux fils, au lieu d’un. La CW joue actuellement le rôle principal pour le prochain Superman et Lois et les deux premiers artistes ont été choisis pour représenter les enfants de Superman.

Via Deadline, Jordan Elsass (en haut à gauche) et Alexander Garfin (en haut à droite) incarneront respectivement Jonathan et Jordan Kent. Ceci est une dérogation au canon de DC Comics, qui ne présente que Jonathan Kent en tant que fils de Lois et Clark. À l’ère DC Rebirth, Jonathan est devenu le nouveau Superboy. La Jordanie est apparemment une invention pour le spectacle.

Selon le rapport, “Elsass ‘Jonathan est net, modeste et bon, avec une attitude stupide qui ne semble pas datée.” En revanche, “Garfin’s Jordan est extrêmement intelligent, mais son tempérament mercuriel et l’anxiété sociale limite ses interactions avec les gens. »Il note également que« Jordan préfère passer la plupart de son temps libre seul, à jouer à des jeux vidéo. »

Elsass apparaîtra dans la prochaine mini-série de Hulu, Little Fires Everywhere, aux côtés de Kerry Washington et Reese Witherspoon. Garlin est surtout connu pour avoir exprimé Linus dans Le film Peanuts, en plus de son apparition dans Law & Order: SVU.

Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch reprendront leurs rôles respectifs de Superman / Clark Kent et Lois Lane. La CW a déjà commandé Superman et Lois directement en série, et il pourrait être présenté dès cet automne.

