Jordan Max 200 reçoit de fortes vibrations “octobre rouge”: Photos

Le Jordan Max 200 obtient un coloris qui rappelle l’infâme Air Yeezy 2 de Kanye West.



Jordan Brand a sorti une pléthore de nouvelles silhouettes au cours de la dernière année et l’une d’entre elles est la Jordan Max 200 à l’allure futuriste. Pour ceux qui ne le savent pas, la chaussure dispose de la technologie de semelle intermédiaire de la Nike Air Max 200 tout en la tige a un outillage unique qui se prête à différents coloris différents. Jusqu’à présent, Jumpman a abandonné un certain nombre de coloris du modèle et, à mesure que 2020 avance, ils prévoient d’en faire encore plus.

L’un des derniers coloris de la Jordan Max 200 rappelle étrangement peut-être la plus grande sneaker de tous les temps, la Nike Air Yeezy 2 “Red October” de Kanye West. La “Red October” est connue pour sa tige rouge monochromatique et cette chaussure résume parfaitement cette esthétique. Vous pouvez voir des matériaux en daim, synthétique et cuir tout au long de la tige. La seule couleur autre que le rouge est le noir, bien qu’il n’apparaisse que sur le logo Jumpman sur la languette et la marque Nike Air sur le talon arrière.

Selon Sneaker News, ceux-ci diminueront dans les prochains mois, alors soyez à l’affût. Aussi, faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez et si vous voulez ou non.

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike.