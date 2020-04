Jordan Peele explique avoir choisi Nia DaCosta pour diriger ‘Candyman’

Jordan Peele s’ouvre sur le choix de Nia DaCosta pour diriger le nouveau film Candyman.

Avec l’arrivée de Candyman de Nia DaCosta plus tard cette année, l’écrivain et producteur Jordan Peele a récemment expliqué pourquoi il l’avait choisie pour diriger la suite spirituelle plutôt que de la prendre sur lui. Peele est bien connu pour s’épanouir dans le genre d’horreur après que Get Out et Us se soient tous deux révélés un énorme succès. Mais en parlant au magazine Empire, il a mentionné qu’il était «trop obsédé» par ses propres histoires, avant de louer le travail de DaCosta sur Candyman.

«Je travaillais sur Nous quand cela serait arrivé. Mais en toute honnêteté, Nia est mieux de tirer que moi. Je suis trop obsédé par les histoires originales dans ma tête. Je ne serais probablement pas bon. Mais Nia a une manière ferme à son sujet que vous ne voyez pas beaucoup dans l’espace d’horreur. Elle est raffinée, élégante, chaque cliché est magnifique. C’est un très beau film. Je suis tellement content de ne pas avoir tout gâché. “

Dans la même pièce, DaCosta a noté que le film actualise spécifiquement les thèmes entourant les projets de logements Cabrini-Green, car la zone est devenue très gentrifiée depuis les films précédents. Le réalisateur a expliqué qu’il était extrêmement important d’avoir un personnage principal noir et de raconter cette histoire à travers une lentille noire.

«Il y a définitivement un sentiment d’appartenance et de raconter une histoire noire sur les Noirs. Il était très important pour nous tous que notre personnage principal soit noir et que cette expérience passe par l’objectif noir. Assurons-nous de changer l’objectif maintenant. “

Voici le synopsis officiel de Candyman de Jordan Peele:

Aussi longtemps que les résidents se souviennent, les projets de logement du quartier Cabrini Green de Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantôme de bouche à oreille sur un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, facilement invoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois en un miroir. Aujourd’hui, une décennie après la démolition de la dernière des tours Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; Watchmen, HBO’s) et sa petite amie, la directrice de la galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street Can’t Talk , The Photograph), emménagez dans un loft de luxe à Cabrini, maintenant embourgeoisé au-delà de la reconnaissance et habité par des milléniaux mobiles vers le haut.

Avec la carrière de peinture d’Anthony au bord du calage, une rencontre fortuite avec un vieux Cabrini Green (Colman Domingo; Euphoria, Assassination Nation de HBO) expose Anthony à la nature tragiquement horrible de la véritable histoire derrière Candyman. Soucieux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, Anthony commence à explorer ces détails macabres dans son atelier en tant que nouveau grain de peinture, ouvrant sans le savoir une porte vers un passé complexe qui dévoile sa propre raison et déclenche une vague de violence terrifiante et virale qui met lui sur une trajectoire de collision avec le destin.

Réalisée par Nia DaCosta à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec Jordan Peele et Win Rosenfeld, Candyman met en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo et Tony Todd.

Candyman sortira en salles le 12 juin 2020.

