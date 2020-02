Jordan Peterson hospitalisé en Russie pour toxicomanie

La fille de Peterson dit que la famille s’attend à un rétablissement complet.



Jordan Peterson, professeur canadien et psychologue clinicien, a été hospitalisé en Russie pour traiter une dépendance physique et une «réaction paradoxale» aux médicaments anti-anxiété sur ordonnance.

Vendredi, la fille de Peterson, Mikhaila, 27 ans, a annoncé la nouvelle sur Youtube: “Après plusieurs tentatives de traitement infructueuses dans des hôpitaux nord-américains, y compris des tentatives de tapering et de micro-tapering, nous avons dû chercher une cure de désintoxication médicale d’urgence aux benzodiazépines, que nous n’avons pu que à trouver en Russie “, dit-elle dans la vidéo de près de trois minutes.

“Ni notre famille ni nos médecins ici ne croient qu’il s’agit d’un cas de dépendance psychologique”, a-t-elle déclaré. “La dépendance physique aux benzodiazépines due à des changements cérébraux peut survenir en quelques semaines. Elle peut être aggravée par des réactions paradoxales difficiles à diagnostiquer. Elle peut être extrêmement dangereuse. On nous a dit et espérons que papa se rétablira complètement mais cela prendra du temps, et il a encore du chemin à parcourir. Nous sommes extrêmement chanceux et reconnaissants qu’il soit vivant. “

Mikhaila dit que Peterson est heureux et rit de nouveau. Elle reste optimiste dans sa récupération et que lui-même fournira bientôt aux fans une mise à jour.

Peterson a rassemblé un large public en ligne pour ses discussions sur l’auto-amélioration, la religion, ainsi que ses opinions, souvent jugées conservatrices, sur les questions de genre et d’identité raciale.

