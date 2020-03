Jordan React Delta SP officiellement dévoilé: photos et date de sortie

Jordan Brand a toujours été à la pointe de l’innovation dans le monde des baskets et à mesure que nous approchons de l’été, Jumpman cherche à nous apporter encore plus de nouvelles silhouettes. L’année 2019 était remplie de modèles intégrant la toute nouvelle technologie React de Nike dans la semelle intermédiaire. En 2020, Jordan Brand propose et une aide supplémentaire de React, en particulier sur son nouveau modèle, le Jordan React Delta SP.

Les images officielles ont récemment frappé Internet et le premier coloris présenté est cette offre “Sail”. La tige et la semelle intercalaire ont une sensation de papa, bien que celles-ci puissent être portées à la fois sur le court ou avec désinvolture. Des nuances de blanc, beige et même des bleus clairs se frayent un chemin à travers ce modèle et créent une esthétique épurée qui jouera certainement bien pour le printemps. Pour ceux qui aiment quand Jordan Brand fait quelque chose de différent, ceux-ci sont définitivement pour vous.

Si vous cherchez à copier le Jordan React Delta SP, il sera disponible à partir du 18 avril pour 150 $ USD. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez et si vous prévoyez ou non de supprimer.

[Via]

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike.