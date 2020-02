Jordi “El Niño Polla” revient dans “La Résistance” et se souvient de son épisode le plus gênant avec un policier

Deux ans après votre première visite, l’interview la plus regardée de l’histoire du programme, Jordi “El Niño Polla” est revenu à “The Resistance” pour présenter son livre “Poller Wisdom”. Angel – son vrai nom – a avoué qu’il le reconnaît maintenant comme “des personnes âgées” dans la rue grâce au programme de David Broncano, où il est revenu pour passer un bon moment de bonne humeur et se souvenir de certains anecdote liée à votre profession.

Jordi “El Niño Polla” revient dans “La Résistance” deux ans plus tard

L’acteur porno a reconnu qu’en Espagne, la police est plus laxiste que dans d’autres pays, comme les États-Unis, en ce qui concerne l’amende sexe dans les lieux publics. Cependant, il a avoué que la dernière fois qu’il avait été alerté par un agent: “Il m’a également attrapé en train de baiser dur, il n’avait aucune excuse, il m’a attrapé avec tout ce qu’il y avait à l’intérieur”, a-t-il expliqué aux rires du public. C’est arrivé à la périphérie de Barcelone: ​​”Un garde urbain est arrivé et m’a dit que je n’allais pas plus loin, donc que ce n’était pas son tour“, puisque j’étais à la frontière municipale avec Hospitalet.” Il voulait juste que vous sortiez de sa juridiction pour ne pas vous arrêter, bien sûr, parce qu’il avait besoin d’une femme à trois trous “, a plaisanté Broncano.

Ce policier est rentré chez lui avec le devoir accompli et au chaud. #LaResistencia Une partie du tournage pensait sûrement qu’il allait prendre le relais. pic.twitter.com/Ox4H4mr1KJ

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 6 février 2020

Lors de sa précédente visite, il avait déjà répondu à la question de l’argent, mais le sexe n’était pas encore «établi». L’acteur a dit qu’il avait gardé 30 relations au cours du dernier mois: “Une par jour en moyenne. Une journée non, une deuxième journée, la moitié à la maison, la moitié dehors …“A la surprise de Broncano, il a répondu avec humour:” Ce n’est pas tellement d’être un acteur porno, si c’était comique alors peut-être … “.

Candela Peña et Jorge Ponce recréent une scène

Enfin, Broncano a sauvé une scène dans laquelle Jordi a joué un jeune homme dont la mère a donné la collation. Bordant le surréalisme, Candela Peña et Jorge Ponce sont apparus sur scène pour recréer l’instant dans leur version tragique, Sandwich Nocilla et verre de lait inclus. “Eye to the tribute, une scène de la vôtre réalisée par une actrice qui a remporté trois prix Goya”, a rappelé Broncano.

Certes, quelqu’un finit par jouer avec cette vidéo porno. #LaResistenca Quelqu’un télécharge ceci sur PornHub pic.twitter.com/GXZiRazb6F

– La Résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 6 février 2020

.