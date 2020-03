Jordi González (‘Survivientes 2020)’ et son discours émotionnel sur le coronavirus: “Nous voulons être une évasion”

Compte tenu de l’expansion imparable du COVID-19, une maladie communément appelée coronavirus, le gouvernement espagnol a été contraint de décréter l’état d’alarme, ce qui s’est produit pour la deuxième fois dans toute l’histoire de la démocratie nationale. La situation a entraîné une adaptation des grilles de télévision pour donner la dernière heure du virus, bien que des programmes tels que «Survivors 2020» soient toujours diffusés. Pour cette raison, Jordi González il a été obligé de faire un argument dès qu’il a commencé «Survivors: Honduras Connection» ce dimanche 15 mars.

Jordi González, dans «Survivors: Honduras Connection»

“Nous ne voulons pas être une alternative aux nouvelles, parce que l’information est essentielle “, a commencé le présentateur.” Nous voulons vous servir d’évasion, obtenir des nouvelles de vous, être quelque chose qui nous transporte dans la vie que nous avions il y a quelques jours“González a poursuivi, dans un argument qui aurait provoqué des applaudissements publics si Mediaset ne l’avait pas dispensé de tous ses programmes par mesure de précaution.

En outre, le journaliste a utilisé le début du message pour rejoindre tous ceux qui souhaitaient sensibiliser à l’importance de suivre les mesures de sécurité recommandées par le gouvernement et les établissements de santé: “Nous devons garder nos distances aujourd’hui, afin que demain nous puissions tenir plus fort. C’est un test très difficile et à chaque heure qui passe, nous sommes plus conscients. Nous voulons remplir notre devoir parce que nous pensons que la chose la plus importante est la vie “, a déclaré González.

Les «survivants» ne s’arrêtent pas

Le présentateur a également levé certains doutes sur la situation des concurrents devant le coronavirus. “Les candidats vont bien, leur situation est différente car ils sont isolés“, a précisé Jordi González, qui a avoué que, pour calmer les esprits des concurrents au moment de connaître la nouvelle, ils ont décidé que les membres de votre famille enregistrent un message d’encouragement pour apaiser les nerfs éventuels qu’ils pourraient avoir.

