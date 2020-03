Jordyn Woods accusé de se moquer de l’islam en portant une abaya aux Émirats arabes unis

Jordyn Woods a été initialement présenté aux fans de la culture pop comme le meilleur ami de Kylie Jenner. Mais ces jours-ci, elle est connue comme une influenceuse des médias sociaux, après avoir été excommuniée publiquement par la famille Kardashian-Jenner.

Le scandale qui s’est déroulé entre Woods et le petit-ami de Khloe Kardashian à l’époque, Tristan Thompson, a été l’une des plus grandes histoires du début de 2019. Bien que Woods ne soit plus proche d’aucun membre du clan Kardashian-Jenner, elle a en fait une chose surprenante dans commun avec Khloe Kardashian – comme en témoigne un scandale plus récent impliquant Woods.

Le scandale Jordyn Woods / Tristan Thompson

Pendant des années, Woods a tout fait avec Kylie Jenner. Les deux meilleurs amis ont pris des vacances extravagantes ensemble, collaboré à des collections de maquillage spéciales et même vécu ensemble. Beaucoup ont dit que Jenner avait donné à Woods sa «montée» et l’avait aidée dans sa carrière de mannequin et d’influence sur les médias sociaux.

Pourtant, au printemps 2019, Woods a trahi la famille qui lui avait tant donné. Selon certaines sources, Woods aurait été vu en train d’embrasser le petit ami de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, après une fête. Pour aggraver les choses, Thompson a un enfant avec Kardashian, une fille nommée True.

Quelques heures seulement après la publication des informations en ligne, la famille Kardashian a apparemment confirmé les rumeurs en commentant une série de publications sur Instagram. À la suite du scandale, Kardashian et Thompson se sont définitivement séparés et Woods a été expulsé de la maison de Kylie Jenner.

De nos jours, Jenner et Woods ne sont plus amis, et Woods est devenu persona non grata à toute la famille. Cependant, elle maintient que rien ne s’est passé entre elle et Thompson au-delà d’un bref baiser inapproprié.

Jordyn Woods s’est-il moqué de l’islam?

Woods n’a plus la famille Kardashian sur laquelle compter, mais elle a quand même réussi à poursuivre sa carrière. Elle publie fréquemment des publicités sponsorisées sur son Instagram et continue de travailler comme mannequin, voyageant à travers le monde pour diverses opportunités promotionnelles.

Récemment, Woods a atterri dans l’eau chaude lorsqu’elle a publié plusieurs photos de son voyage aux Émirats arabes unis. Sur les photos, Woods portait une abaya, un vêtement musulman traditionnel porté par les femmes dans toutes les régions du Moyen-Orient.

Les personnes dans les commentaires ont affirmé que Woods se moquait de la culture musulmane en portant le vêtement. Woods n’a pas tardé à applaudir, déclarant: “Je suis désolé si je vous ai offensé, mais pour entrer dans la mosquée, vous devez porter une abaya … Dans aucun monde je n’essaierais de me moquer d’une autre personne ou d’une culture.”

Qu’est-ce que Jordyn Woods et Khloe Kardashian ont en commun?

Certes, Woods et Khloe Kardashian ont tous deux partagé une attraction pour la star de la NBA Tristan Thompson. Mais le récent scandale de Woods prouve que les deux ont autre chose en commun.

Kardashian a également eu des ennuis en portant un vêtement traditionnellement porté uniquement par des femmes musulmanes pieuses. En 2015, Kardashian a publié une photo sur son Instagram où elle peut être vue portant un niqab. Elle a sous-titré la photo «Habibi Love» et a immédiatement commencé à recevoir des réactions négatives dans la section des commentaires.

Kardashian n’a répondu à aucune réaction, mais il ne fait aucun doute que la famille Kardashian-Jenner est un peu plus habituée aux accusations d’appropriation culturelle. Presque tous les membres de la famille ont été accusés d’appropriation culturelle et d’insensibilité à un moment ou à un autre, et en général, cela ne semble pas les déranger.

Bien que Woods ne puisse jamais se réconcilier avec les Kardashian, il est clair qu’elle a repris plusieurs habitudes au cours de son séjour avec la célèbre famille de la réalité.