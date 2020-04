Jordyn Woods ceint la ballade en tant que kangourou dans “The Masked Singer”

Jordyn Woods a peut-être été supprimée de la série, mais après son long métrage “The Masked Singer”, les gens lui posent des questions sur sa carrière musicale.



S’il y a quelqu’un qui sait capitaliser sur un scandale, c’est Jordyn Woods. Il fut un temps où elle était connue comme la compagne des Kardashian-Jenners, mais elle a depuis été évincée par la célèbre famille. Les accusations d’infidélité entre Jordyn et Tristan Thompson, l’homme de Khloé Kardashian, faisaient parler du monde des potins et Jordyn était considéré comme un paria social, personnel et professionnel. Elle a réussi à se relever et à se ressaisir, beaucoup avec l’aide de ses proches et d’une autre famille célèbre: les Smith (Will, Jada, Willow et Jaden).

Jordyn Woods a fait de la jet-set dans le monde entier, en réservant des concerts de mannequin, en faisant des apparitions à la télévision, en accrochant des rôles dans des films et en concluant des accords de parrainage. Mercredi (8 avril), il a été révélé que Jordyn était la voix derrière le Kangourou dans The Masked Singer après qu’elle ait été supprimée de la série. Les gens ont été stupéfaits d’apprendre que la star des médias sociaux avait un ensemble de tuyaux, et dans une post-interview avec Entertainment Weekly, la jeune femme de 22 ans a partagé que les juges lui avaient dit qu’elle devrait penser à lancer une carrière musicale.

“Même après le coup d’envoi de l’émission, les juges disaient la même chose.” Cela va changer la vie pour vous. J’espère que vous êtes prêt et j’espère que vous continuez à faire de la musique ou que vous commencez à faire de la musique “. ” elle a dit. “Je ne sais pas à quoi m’attendre. Je pense que la vie consiste à ne pas avoir d’attentes, mais je pense que cela montre juste un tout autre côté de moi que les gens ne savaient même pas exister. Et c’est une partie cool de moi d’être sur le montrer, parce que le monde découvre quelque chose de nouveau. ” Découvrez Jordyn Woods chantant son cœur ci-dessous.

