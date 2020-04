Jordyn Woods est devenu le post le plus populaire de Kylie Jenner

Jordyn Woods a peut-être perdu une meilleure amie de l’infâme milliardaire, Kylie Jenner l’année dernière, mais elle a tellement gagné depuis. Le joueur de 22 ans avait une relation très solide avec les KarJenners depuis de nombreuses années. Cependant, les choses ont empiré lorsque l’ex-petit ami de Khloé Kardashian (et père de sa fille unique, True) Tristan Thompson l’a embrassée lors d’une fête.

Jordyn Woods et Kylie Jenner | Chesnot / WireImage

Bien que les Karjenners aient accueilli Thompson de nouveau à se coucher à bras ouverts, Woods est toujours à l’écart avec la famille. Lorsque le scandale a cessé, elle a reçu une quantité exorbitante de haine de la part des Kardashian et de leurs fans. Les choses se sont tellement détériorées qu’une Jenner en larmes a dû supplier ses sœurs Khloé et Kim Kardashian West de cesser d’intimider Woods sur Internet.

Jordyn Woods a gagné 1,5 million d’abonnés Instagram en 10 mois

Woods a peut-être fait face à des tonnes de réactions violentes, mais sa carrière a décollé depuis le scandale. En fait, elle a maintenant plus de succès qu’elle ne l’était lorsqu’elle était la meilleure amie de Jenner. Depuis les retombées, Woods a fait d’innombrables concerts de mannequinat, apparitions à la télévision, a fait progresser sa marque d’entraînement, a lancé sa carrière d’actrice, s’est associée à des marques et a développé ses réseaux sociaux. Depuis juin 2019, Woods a réussi à augmenter son nombre de followers sur Instagram de 1,5 million de personnes. Plus récemment, Woods a été présenté à un nouveau public lorsqu’elle a été démasquée en tant que kangourou dans The Masked Singer.

Le chant est un objectif de longue date de Woods, mais les nerfs ont empêché ce rêve de devenir réalité pendant un certain temps. Chanter sous le masque d’un kangourou a donné à Woods l’occasion de se présenter d’une manière amusante et nouvelle à ses fans. De plus, beaucoup de gens pensent que puisqu’elle peut porter un air, elle peut ajouter de la musique à son curriculum vitae en pleine croissance. Sur sa page Instagram, elle a réfléchi à l’expérience et à la façon dont elle était spéciale pour elle. Elle a même taquiné certains projets futurs à ses 11,5 millions de followers.

Woods ajoutera-t-elle une carrière de chanteuse à son CV?

“Honnêtement, je ne sais pas par où commencer. Ma soirée d’ouverture a eu lieu juste après le Super Bowl. J’étais tellement nerveux et je n’avais que des fantasmes d’enfance [sic] d’être sur la grande scène. J’ai travaillé de longs jours et nuits sur ce projet et j’ai dû le faire en silence. C’était l’expérience d’une vie et je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Le masque kangourou est peut-être éteint pour de bon, mais ce n’est que le début de quelque chose de si excitant. Merci @ maskedsingerfox @ tcvocs… restez à l’écoute pour ce qui est à venir 🎤🦘💋 # themaskedsinger # kangaro », a écrit Woods dans un récent post Instagram.

Le mannequin se porte très bien sans l’ancienne meilleure amie, Kylie Jenner

Plus Woods fait de travail, plus elle est considérée comme sa propre marque, plutôt que comme «l’ex-meilleure amie» de Jenner. De plus, sa popularité continue d’augmenter à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias grand public. En fait, de nombreux fans de Woods pensent qu’elle est mieux sans Jenner. Ils croient que Woods a maintenant une meilleure chance de prospérer puisqu’elle ne vit plus dans l’ombre de Jenner. Woods elle-même n’a jamais dit publiquement un mot négatif à propos de son ancienne meilleure amie et semble avoir fait la paix avec la situation. Seul le temps nous dira ce que Woods fera ensuite dans sa carrière; mais, elle semble certainement être sur la bonne voie.