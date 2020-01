Jordyn Woods montre ses atouts sur IG avant de s’associer à Megan Thee Stallion

N’ayez jamais peur de montrer avec quoi elle travaille.



L’héritier Jordyn est de retour sur Instagram pour montrer les marchandises. La star des médias sociaux de 22 ans vient de quitter ses vacances en Jamaïque, un voyage où elle s’est associée à quelques-unes de ses meilleures amies en bikini pour célébrer le 23e anniversaire de Lori Harvey dans une villa de luxe. À son retour à la maison, Jordyn Woods était conférencière invitée au Conseil du programme des étudiants associés à l’Université de Californie à Riverside.

“Qui sommes-nous pour juger quelqu’un d’autre et sa vie et ce qu’il traverse?” elle a partagé avec le public dans un clip Instagram Story. “Vous ne les connaissez même pas? Nous ne savons pas ce qu’ils ont fait, comment ils y sont arrivés.” Ailleurs, elle a dit: “Laissez simplement les gens parler, et quand ils ont quelque chose à dire qui est réellement significatif et valable pour vous, alors vous parlez et vous passez à autre chose, mais beaucoup de gens parlent beaucoup trop.”

Il y a quelques heures à peine, Jordyn a partagé des photos d’elle dans une robe moulante alors qu’elle montrait ses fesses, et on dirait qu’elle se mettait tout habillée parce qu’elle rencontrait la bonne amie Megan Thee Stallion. Plus sur l’histoire Instagram du rappeur Fever, Megan montre qu’elle et Jordyn le frappaient chez elle avant la soirée entre filles. Découvrez quelques faits saillants ci-dessous.

