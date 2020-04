Jordyn Woods prévoit de sortir l’album

Jordyn Woods se lance dans la musique.

L’ancienne meilleure amie de Kylie Jenner a montré au monde ses talents musicaux en tant que Kangourou dans “The Masked Singer”. Après avoir été éliminée du concours de chant de réalité virtuelle de Fox la semaine dernière, Woods révèle qu’elle envisage de poursuivre son «projet passion» et de sortir un album.

«Je n’ai pas pu me rendre au studio. Mais dès que tout s’éclaircit et que nous pouvons repartir et que je peux aller au studio, c’est dès que vous les gars [an album]», A-t-elle dit à« ET ​​». “Avec un peu de chance avant la fin de 2020. Et je parle, le plus tôt possible.”

La star de 22 ans a conquis les fans en tant que Kangourou dans “The Masked Singer”. «Je ne pense vraiment pas que les gens pensaient que je pouvais chanter, mais tout le monde a son opinion. Parfois, les gens [are] comme, “Quel est son talent?” “, a-t-elle expliqué à PEOPLE. “Vous pouvez être un influenceur, j’ai filmé des films et j’ai mes propres entreprises, mais les gens disent toujours:” D’accord, alors quel est votre talent? “Comme si l’entrepreneuriat ne suffisait pas. Je voulais montrer aux gens un autre côté de moi que même je ne savais pas qu’il existait avant de faire le spectacle. “

Woods a atteint le top 8 avant d’être éliminé. «Je souhaite avoir atteint la finale. J’aurais probablement fait quelques chansons plus optimistes ou quelque chose auquel je pourrais ajouter un peu plus de chorégraphie », a-t-elle déclaré. «Je pense que ma prochaine chanson allait être‘ All the Stars ’de SZA et Kendrick Lamar. J’aurais adoré faire ça parce que j’allais raper un peu. “

Une fois la quarantaine terminée, elle prévoit de se rendre au studio et de sortir de la musique de manière indépendante. «Je vais très probablement créer mon propre label et être signé sous moi-même plutôt que d’aller sur un label», a-t-elle déclaré.

Elle attribue à son amie de longue date Jaden Smith d’avoir gardé sa motivation. “Jaden a été l’une de mes plus grandes motivations depuis le début”, a-t-elle déclaré à propos du rappeur “Icon”. «L’année dernière, alors que j’étais à la maison, j’ai commencé à écrire et à m’apprendre à jouer du piano et il est l’une des premières personnes à se dire« Jordyn, où est l’album? ». Et c’était avant même de continuer le spectacle ou quoi que ce soit. “

Woods a déjà des liens avec la communauté hip-hop. Elle est amie avec Megan Thee Stallion et est apparue dans des clips pour Rick Ross et Gunna.