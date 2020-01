Jorge Cadaval s’effondre en parlant de l’affaire Arny dans ‘Planet Calleja’: “J’ai reçu des menaces de mort”

Jesús Calleja a accueilli les frères Cadaval dans une nouvelle aventure de «Planet Calleja» pour découvrir les sites naturels de la Turquie. Un voyage qui a fait beaucoup de chemin, aussi à retenir des moments vraiment compliqués dans la vie du célèbre duo artistique, comme l’implication de Jorge Cadaval dans l’Arny Case, nom d’un bar gay à Séville dans lequel un réseau de prostitution enfantine a été découvert en 1995.

Jorge Cadaval est sincère avec Jesús Calleja

“Il y avait un bar où il y avait des chaperons et un très jeune, 16 ans, a dénoncé qu’il y avait eu plusieurs personnes, bien qu’il ait reconnu plus tard qu’il avait menti”, a rappelé Calleja. L’invité a ouvert en complétant et a avoué les conséquences de cette fausse accusation: “Je l’ai vécu mortellement. J’ai reçu des menaces de mort. Ils m’ont dit qu’ils savaient à quelle heure mes neveux avaient quitté la maison. J’ai souffert plus pour moi que pour moi “, a expliqué Cadaval.

Incapable de retenir les larmes, il a rappelé à son père: “Quand tout cela est sorti il ​​y a sept mois, il était mort. Que mon père avait été donné, j’aurais été écrasé.” Dans l’ensemble, il dit qu’il a obtenu quelque chose de clair: “Le regard de ma mère, sa main seulement, c’était merveilleux. J’ai pris plusieurs amis qui sont toujours proches de moi, mes frères qui m’ont toujours soutenu … J’en suis ressorti renforcé dans ce sens “, a expliqué le comédien.

“Pour beaucoup de gens, je suis toujours le pédophile”

La procédure judiciaire a duré près de deux ans et a eu de graves conséquences pour Jorge, tant sur le plan personnel que professionnel. “Pour beaucoup de gens, je suis toujours le pédophile”, a-t-il reconnu avec regret. Sur les dégâts causés au duo de bandes dessinées avec son frère, il a avoué que “nous avons été libérés dans de nombreux endroits et les contrats ont été retirés“” Mais mon frère César est un oncle de la tête aux pieds, je l’adore “”, a-t-il dit avec reconnaissance.

