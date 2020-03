Jorge Cremades lève des fonds pour l’Hôpital de la Paz et dépasse les 100 000 euros en une journée

Le comédien Jorge Cremades fait généralement du contenu de toutes sortes sur les réseaux sociaux, mais dernièrement, il se concentre sur le fait de faire référence au coronavirus. Sa dernière idée a été de réaliser un crowdfunding pour lever des fonds qui seraient destinés à l’hôpital de Paz (Madrid) et ‘Public mirror’ a voulu compter sur lui pour promouvoir votre initiative. Son défi: atteindre 100 000 euros en 30 jours, quelque chose que vous avez surmonté lors de votre connexion en direct.

Jorge Cremades, à son propos dans «Espejo Público»

À 12 h 45, il a commencé sa participation en annonçant qu’il avait collecté, en moins de 24 heures, 83 000 euros sur la base de dons de personnes pour cette campagne de solidarité. Cremades a dit que cela se produit en voyant ce qui se passe dans cet hôpital, qui ne peut faire face à la situation et le personnel de santé est surpeuplé. “L’humour est génial, mais il contribue également à notre grain de sable”, a-t-il commenté aux téléspectateurs d’Antena 3.

Instantanément, il avait atteint 85 000 euros et a annoncé que son but était désormais d’atteindre 100 000 euros avant la fin de sa connexion. Bien qu’il n’en ait pas été ainsi car sa participation n’a duré que quelques minutes, lorsque le programme présenté par Susanna Griso a atteint sa fin à 13h30, avait déjà dépassé 122 000 euros, ce qui montre que cette campagne a été un succès grâce à la solidarité des citoyens.

Reconnaissante de l’hôpital de la Paz

“Que disent-ils de La Paz?”, Ont-ils demandé au comédien, qui a dit que “puisqu’ils sont saturés, il était alors impossible de les contacter”. Cependant, il a réussi et dit qu’ils sont ravis de voir la répercussion qu’elle a et ils remercient tous ceux qui ont partagé l’initiative et ceux qui ont contribué de l’argent et “sont prêts à retirer les fonds” et à les utiliser dans le personnel qui est exposé. Avant de dire au revoir, Cremades a voulu s’adresser aux téléspectateurs en disant: “Aussi peu que vous donnez, c’est merveilleux. Si vous ne pouvez pas faire de don, le partage est également formidable“

