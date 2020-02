Jorge González remporte le Gala 8 avec son imitation de Betty, la laide

Dans toutes les éditions de «Votre visage me sonne», nous avons vécu un gala spécial destiné à un moment exceptionnel du calendrier comme Noël. Mais la huitième saison du show de talents Getmusic n’a pas coïncidé avec ces dates et a eu une autre situation à célébrer. Le huitième gala est destiné à célébrer le trentième anniversaire d’Antena 3 et il l’a fait en se souvenant des formats de l’histoire de la chaîne.

Jorge González dans «Votre visage me sonne»

Presque à la fin de la nuit, ce fut au tour de Jorge González, devenu “Je suis Betty, la laide”, d’honorer ce que Manel Fuentes appelle “la série la plus réussie de l’histoire d’Antena 3”. Ce n’était pas une performance facile parce que son changement physique était très brusque mais la voix et l’attitude beaucoup plus. Jorge González a conquis les personnes présentes et est devenu le vainqueur du Gala 8.

Quand il a fini d’agir, Carlos Latre lui a dit qu’il avait l’air d’être dans un théâtre en train de profiter d’une comédie musicale et Chenoa l’a félicité pour la complexité de la performance, pour avoir pu respirer pendant qu’il chantait toutes ces paroles immenses et continues. Pour sa part, Àngel Llàcer a reconnu qu’il s’agissait de l’une des meilleures performances du candidat.

Une première place très proche

Au moment de donner les votes et compte tenu du fait que Lolita n’était pas dans l’ensemble du gala, seul Chenoa lui a donné un 12 et Carlos Latre et Àngel Llàcer sont restés dans le 11. Et c’est que la nuit a été une bataille claire entre Jorge et Cristina Ramos, qui a incarné Lola Flores. S’il semblait que ce dernier allait gagner en ayant reçu deux douzaines du jury, le public a opté pour Betty, la laide. Les 3000 euros du prix ont été alloués à la Small Wish Foundation et l’ont rendu visiblement ému

