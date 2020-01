Jorge González rompt avec émotion en jouant Miguel Poveda

Le vainqueur du premier gala de la huitième édition de «Votre visage me sonne» n’était autre que Jorge González. Avec son imitation de Mahmood et sa chanson bien connue “Soldi”, le chanteur a dû faire face à la langue et à l’accent italiens et s’est retrouvé à la grande porte. Dans ce deuxième épisode, nous avons dû attendre la nuit l’Équateur pour le voir agir et il l’a transformé en rien de plus et rien de moins que Miguel Poveda.

Jorge González dans le rôle de Miguel Poveda dans ‘Ton visage me sonne’

Quelques secondes avant de finir de chanter, nous pouvions déjà voir à quel point ses yeux se remplissaient de larmes et cela l’a rendu nerveux et n’a pas pu terminer la chanson comme il s’y attendait. Et juste après avoir fini, il s’est cassé pour pleurer. Les candidats qui avaient déjà agi avant lui, ils se sont levés du canapé et ont couru vers le chanteur pour le prendre dans ses bras. Cela a fait grandir son émotion et ses larmes plus.

Ce sentiment s’est répandu tout au long du set mais est devenu plus notable chez ses compagnons Rocío Madrid, Nerea Rodríguez et Belinda Washington, qui n’ont pas pu éviter de se laisser déchirer occasionnellement, et chez deux des jurés. Lolita et Chenoa ont passé toute la performance, du début à la fin, avec des yeux cristallins. Et ce n’est pas pour moins, car comme l’a dit Lolita, la ressemblance avec Miguel Poveda a été spectaculaire et son désir et son effort, magiques.

Un 4 pour un exceptionnel

Àngel Llàcer a dû mettre la dentelle en valeur. Il a commencé par dire qu’il ne voulait pas avoir l’air mauvais, alors nous nous attendions tous à ce qui allait arriver. Malgré ses félicitations pour ses excellents résultats, il l’a informé que sa note de la soirée sera de quatre. À la surprise générale, le président a expliqué sa raison: la peur inutile qui a inondé Jorge avant de monter sur scène.

.