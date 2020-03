Jorge Javier Vázquez communique que le Honduras a également établi un “état d’alerte”

Depuis que la propagation imparable du coronavirus a commencé à sonner fort les alarmes de tous les pays et, en particulier, de l’Espagne, “ Survivors 2020 ” a dû constamment communiquer la situation aux concurrents et aux spectateurs. Jorge Javier Vázquez a commencé le Gala 5 jeudi 19 rapports sur l’état de la maladie dans le pays d’Amérique centrale, où certains cas ont également été détectés.

Lara Álvarez et Jorge Javier Vázquez dans «Survivientes 2020»

“L’impact du virus au Honduras en ce moment est beaucoup moins qu’en Espagne, avec seulement 12 cas confirmés déjà contrôlés et suivis par les autorités sanitaires. De plus, le gouvernement hondurien a voulu anticiper le problème et lundi dernier, avec seulement six cas, a défini l’état d’alarme comme ici en Espagne “, le présentateur a commencé et a expliqué plus tard que les mesures d’isolement sont similaires à celles prises ici.

Il a également appelé au calme et a salué l’important travail effectué par l’ambassade d’Espagne sur le territoire: “Aujourd’hui, il n’y a pas de problème de pénurie et aucun problème d’ordre public n’a été signalé.. L’ambassade d’Espagne au Honduras travaille 24 heures sur 24 pour s’occuper des Espagnols qui sont dans le pays et en contact permanent avec notre équipe. En d’autres termes, nous voulons transmettre la tranquillité autant que possible à tous les proches des candidats et à nos collègues du Honduras. ”

Message de Lara Álvarez

Jorge Javier Vázquez s’est connecté en direct avec la Palapa et a salué sa partenaire Lara Álvarez. “Je voudrais vous envoyer, ainsi qu’à toute l’équipe du Honduras, un très gros câlin. Je suppose qu’à partir de là, vous vivrez cette situation d’une manière étrange et logiquement préoccupé par la situation de vos familles et amis en Espagne “, a demandé l’animateur de l’émission de télé-réalité, à laquelle les Asturiens ont répondu avec optimisme:” Nous allons bien. Toute l’équipe est en contact avec leurs familles, qui se portent également bien. Nous sommes plus que jamais un ananas. Nous sommes tellement fiers que nous avons plus de force que jamais et plus d’enthousiasme pour divertir tous les gens qui sont en Espagne. Merci pour l’effort et pour le syndicat que vous y montrez“

La situation au Honduras

Selon le journal La Prensa, il n’y a au Honduras qu’au moins 12 cas confirmés de coronavirus. Cependant, comme l’explique Osmin Tovar, directeur des soins de santé complets à l’hôpital Escuela, Si le Honduras dépasse le nombre de 32 infectés, il ne sera pas possible de tous les assister en raison de problèmes de santé dans le pays.: “Si nous parvenons à effectuer une quarantaine forcée, nous aurons probablement un temps de réponse. Sinon, le système national de santé ne suffira pas.”

.