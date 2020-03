Jorge Javier Vázquez éclate de rire à la composition de Chelo García-Cortés dans ‘Sálvame’

‘Save me’ a reformulé son espace en ne disposant pas des collaborateurs habituels (ou presque tous) et en laissant la place à des experts du coronavirus et de l’état d’alarme. Bien que le ton soit maintenant plus sérieux et informatif, trouve toujours des moments de distraction et de plaisir comme celui qui s’est produit l’après-midi du 17 mars, lorsque Chelo García-Cortés était à table pour discuter et a attiré l’attention sur la façon dont elle se maquillait.

Jorge Javier Vázquez, David Valldeperas et Chelo García-Cortés, dans «Sálvame»

Jorge Javier Vázquez a rappelé que ces jours-ci, ils recevaient des messages avec des consultations médicales ou financières, mais que certains se posaient des questions sur un autre aspect. Elle a commencé à rire en regardant son partenaire Chelo, qui pouvait déjà le voir venir à cause d’elle: “Quand tu mets ce visage … Mais je suis prêt, je suis de bonne humeur, dis-moi.” Deuxieme acte, Vázquez lui dit: “Ils me demandent qui a inventé aujourd’hui”, sans retenir le rire, comme David Valldeperas qui dirigeait le programme.

“Pas moi. Une personne m’a inventé. Qu’est-ce qui ne va pas? Suis-je mal maquillé? Eh bien, un professionnel m’a inventé, que voulez-vous que je dise?“García-Cortés a commenté se défendre tout en regardant les rires de ses collègues. Il a avoué que la veille un Cris l’avait rattrapé, ce dont le présentateur a dit qu’il n’était pas un professionnel. Par conséquent, Chelo a regardé la caméra pour lancer un message: “Pays, je ne sais pas me maquiller. Je fais ce que je peux”.

Collaborateur ou artiste de minuit?

Jorge Javier lui a dit qu’il n’y a pas de maquilleurs à Telecinco comme mesure de prévention du risque de contagion, et qu’ils ne font que des présentateurs. Chelo a continué à se défendre en disant: “Entrez que je suis dans le facteur de risque, que j’ai l’âge que je suis …”. Mais le présentateur savait que le sujet ne s’arrêtait pas là et qu’il y avait encore de la place pour plus de blagues: “La maquilleuse était-elle spécialisée dans les collaborateurs ou les artistes de minuit?” Pour régler l’affaire, Chelo a promis de partir le lendemain avec un visage lavé.

.