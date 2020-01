Jorge Javier Vázquez remercie l’histoire de Sandra Barneda sur son homosexualité: “J’ai été choquée de la voir pleurer”

Le 15 janvier, Sandra Barneda a ouvert ses portes dans «Planet Calleja». Au cours de votre aventure à travers la Malaisie, l’hôte de «Le débat des tentations» a dit à Jesús Calleja comment et quand il avait pris la décision de dire à ses parents qu’il était gay. Un discours plein d’émotion – il a avoué avoir passé 9 mois sans leur parler – qui n’est pas passé inaperçu par Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez loue la sincérité de Sandra Barneda

La présentatrice a adressé quelques remerciements à sa partenaire, la félicitant de s’être exprimée avec une telle liberté à la télévision et justifier l’importance de discours comme celui-ci dans la poursuite de la normalisation. “Impossible de ne pas sympathiser avec vos émotions. Qu’une personne comme Sandra Barneda s’explique fait bien plus de cent mille campagnes ensemble. Celui des parents qui auront mieux compris leurs enfants grâce à leurs paroles“, Reflétait Vázquez dans sa chronique de lecture.

“J’ai été impressionnée de la voir expliquer comment elle avait fait face à son homosexualité. J’ai été choquée de la voir se briser et de pleurer comme une fille et de reconnaître que sa condition sexuelle était quelque chose qui avait marqué sa vie“, a expliqué la présentatrice, qui a remercié la même franchise dans la conversation que les deux ont eue quelques jours plus tard dans” Save Me “:” J’ai aimé parler avec elle à ce sujet. Je l’ai vue libérée et calme. Rien de tel que de partager vos blessures donc elles font moins mal. “

Chemins séparés

Après s’être mis d’accord sur «GH VIP 6», édition dans laquelle Barneda a présenté les débats et Jorge Javier les galas, les présentateurs ne sont pas revenus coïncider dans le même programme. Jordi González a remplacé le Catalan dans «GH VIP 7». Maintenant Barneda est de retour en première ligne de Mediaset grâce à «Le débat des tentations», qui analyse chaque vendredi ce qui s’est passé dans le phénomène de la saison,« L’île des tentations ».

