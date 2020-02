Jorge Lendeborg Jr. prêt à jouer dans le film Netflix d’Adam Randall, le réalisateur Adam Randall

Dans le sillage du twisty, Helen Hunt avec I See You, qui vaut vraiment le détour, Adam Randall dirige ensuite le film Dents de nuit pour Netflixet le casting est en cours.

La date limite signale que Jorge Lendeborg Jr. a été mis en vedette aux côtés Debby Ryan (Insatiable) Lucy Fry (Lumineux) et Alfie Allen (Jo Jo Rabbit, Game of Thrones).

“Lendeborg Jr. joue le rôle d’un jeune chauffeur qui conduit deux belles jeunes femmes à cinq fêtes différentes et se retrouve à se battre pour sa vie après avoir découvert qu’elles ne sont pas ce qu’elles prétendent être.”

Brent Dillon (Black Tide Beach) a écrit le script. Le légendaire Bob Shaye (A Nightmare on Elm Street) sera le producteur exécutif du film.