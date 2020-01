Jorge Navarro et Luis Gerardo Rivera meurent après être tombés d’un pont pendant l’enregistrement d’une série de Televisa

Le Mexique a connu une tragédie dans la nuit du jeudi 16 janvier. Jorge Navarro et Luis Gerardo Rivera ont perdu la vie dans le tournage complet de “ Sans peur de la vérité ”, la fiction de Televisa qu’ils enregistraient à l’époque. Le triste événement a eu lieu parce que les deux ils se sont précipités dans le vide après être tombé d’un pont.

Jorge Navarro et Luis Gerardo Rivera, acteurs de «Sans peur de la vérité»

Televisa a publié une déclaration dans laquelle il regrettait le triste événement qui s’est produit lors de l’une de ses productions: “La production réalisée par Rubén Galindo assiste à ce malheureux accident avec les autorités de Mexico, qui enluta à notre maison Televisa.” Navarro est décédé à l’âge de 46 ans, tandis que Rivera l’a fait avec 30.

Comme indiqué par la chaîne, les deux répétaient une scène au moment de l’issue fatale. Cependant, cette version contredit celle de Magdalena del Río dans El Universal, déléguée de l’Association nationale des acteurs, qui était présente à l’époque: “J’ai vu que les acteurs avaient quitté leurs scènes et ils ont été appelés à faire un troisième tournage de protection. J’étais debout quand j’ai entendu un coup et j’ai couru et les ai vus allongés. La scène qu’ils ont faite était protectrice parce que leurs scènes étaient déjà faites. “

Un triste accident

La déléguée elle-même dit qu ‘”il y avait toutes les mesures de sécurité” sur le plateau. “Je ai compris que l’un a perdu l’équilibre et a attrapé l’autre acteur. Malheureusement, un accident assez laid. Je me sens mal parce qu’ils n’auraient pas dû tomber de cette façon “, explique del Rio. Jorge Navarro est décédé instantanément, tandis que son partenaire est resté en vie jusqu’à son arrivée à l’hôpital, où les médecins ne pouvaient rien faire pour lui.

