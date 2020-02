Jorge Pérez, “la plus belle garde civile d’Espagne”, a confirmé le 10e candidat

De moins en moins est laissé à l’hélicoptère pour traverser le ciel du Honduras et déposer les concurrents de «Survivors 2020» l’un après l’autre. Pendant ce temps, la réalité de Telecinco continue de façonner sa liste de participants. Le dernier à être annoncé était Jorge Pérez, connu comme “le plus beau garde civil d’Espagne”“, comme ils l’ont rapporté cet après-midi dans” Quatre par jour “.

Jorge Pérez, candidat à «Survivors 2020»

Cet agent est devenu célèbre en avril 2018, lorsque la Garde civile a publié une image avec son visage sur les réseaux sociaux. Le tweet est devenu viral et, depuis lors, Jorge Pérez a profité de cette renommée. Il y a quelques mois, il a signé pour une agence de mannequins, bien qu’il n’ait pas quitté son poste à la Benemérita. Bien sûr, vous devrez maintenant demander un congé pour profiter de l’aventure de la survie de l’autre côté de l’Atlantique.

Marié et père d’une famille nombreuse, Pérez est dans le corps depuis 2005. Il est actuellement affecté au ville d’Aguilar de Campoo, où il combine ses fonctions avec l’agence de mannequins Francina Models. Ses photographies, tant avec l’uniforme de travail que sans lui, font sensation et accumulent déjà plus de 63 000 followers sur Instagram.

Jorge Pérez, la garde civile de «Survivors 2020», totalement nu

Liste confirmée

Jorge Pérez est peut-être la signature de cette édition sans rapport avec le monde de la télévision. Avec la garde civile il y a déjà dix confirmés face au grand défi du Honduras: Albert Barranco, Rocío Flores, Bea Retamal, Ivana Icardi, Nyno Vargas, Vicky Larraz, José Antonio Avilés, Hugo Sierra et Alejandro Reyes complètent une liste qui attend maintenant Ses dernières signatures. L’identité du prochain candidat sera révélée dans «Femmes et hommes et vice versa» le mercredi 12 février.

