Jorge Pérez s’étouffe lors du test de récompense

L’aventure de «Survivors 2020» ne gagne pas pour les frayeurs. Si c’est déjà un montage plus compliqué que d’habitude en raison du changement des mois d’émission et du refroidissement des températures qui en résulte, les difficultés posées par le quotidien et les tests habituels du programme sont totalement imprévisibles, comme en témoigne le quatrième gala du programme diffusé ce jeudi.

Jorge Pérez alerte ses collègues de «2020 Survivors»

Dès qu’ils ont commencé, les naufragés ont fait face au défi de récompense que Lara Álvarez a posé. Divisés en mortels et en serfs, ils ont été confrontés à un test de coordination et de logique qui a abouti à la victoire du premier d’entre eux, mené par Hugo Sierra et Barranco. Le prix était de manger une cuisse de porc rôtie, suspendue à une corde, avec une limite de temps et sans possibilité d’utiliser vos mains.

À la fin de leur temps de récompense, les serviteurs ont eu l’occasion de manger le reste de la viande de la jambe pendant 30 secondes. Peut-être motivé par l’anxiété et la faim, le prix a joué un tour à Jorge Pérez. La garde civile s’est préparée à manger trop vite et, quand le temps a passé, Lara Álvarez et les responsables du programme ont réalisé qu’elle s’était étouffée et il s’étouffait avec un morceau de viande.

Vitesse d’action

Nyno Vargas a été le premier à le remarquer et s’est précipité pour frapper Jorge dans le dos pour essayer de lui faire éjecter le morceau coincé. La chanteuse a été suivie par des collègues tels que Ferré, Hugo, Cristian et Elena. Compte tenu de la rapidité d’action que ce type de situation nécessite, Les «survivants» ont interrompu à la hâte leur connexion avec le Honduras au moment où le candidat semblait commencer à boire de l’eau. Jorge Javier Vázquez a ensuite rassuré le public, signalant que la garde civile était déjà hors de danger. Au final, tout a été effrayé et le gala a pu se poursuivre sans accrocs majeurs.

