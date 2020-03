José Antonio Avilés appelle Elena “sibilina” au milieu d’une guerre pour le feu

Des étincelles sautent sur la plage des domestiques et pas précisément parce que le feu que les concurrents entretiennent sont de grands feux de joie. Dans ‘Survivors 2020’, les ravages de vivre ensemble sont de plus en plus visibles et certains sont déjà fatigués de se disputer. Dans ce cas, l’incendie a été la raison des affrontements. Et est-ce que José Antonio Avilés et Elena Rodríguez ils n’étaient pas d’accord sur la quantité de bois de chauffage à utiliser.

Elena Rodríguez et José Antonio Avilés se disputent fort dans ‘Survivors 2020

Elena avait peur de ne pas avoir assez de bois pour passer la nuit, mais José Antonio a compris qu’il y en avait beaucoup. Il lui a reproché que chaque fois qu’elle voulait faire quelque chose, elle finissait par le faire seule “pour mettre tout le monde dans l’engagement”. “Que voulez-vous que je fasse, pour être toujours à l’écoute toute la journée? Quand quelqu’un dit quelque chose contre toi, c’est mauvais, “répondit Elena à ses mots.

“Mais tu es plus sibylline, et vous l’êtes parce que vous savez quand vous faites des choses “, a répondu José Antonio avec les mêmes cris, avant qu’elle n’indique clairement qu’il n’a pas dépassé la limite.”Je suis fatigué de tes commentaires, chaque fois que je veux faire quelque chose, tu m’arrêtes, tu as hâte“, La mère d’Adara a expliqué très clairement à son partenaire que, perdant ses nerfs, elle a crié à nouveau:” Personne ne vous a empêché de quoi que ce soit, vous avez fait ici ce que vous ressentez, Je ne vais pas être le nouveau Pavón, qui est parti et tu as besoin d’un blanc“.

Ce ne sont pas les seuls

Ana María Aldón, avec de meilleures intentions mais des résultats égaux, passé le bois de chauffage qu’ils avaient pendant toute la semaine à prendre soin du feu en une nuit. Les concurrents ont dû en trouver plus et même utiliser une grande malle qui servait à s’asseoir. Fani a vivement critiqué l’attitude d’Ana María, l’accusant d’agir seule et de s’embêter quand d’autres lui ont reproché: “Nyno lui a dit avec toute l’éducation du monde et en plus s’est fâché“, a expliqué l’ancien participant de” L’île des tentations “.

