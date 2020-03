José Antonio Avilés aurait déclaré à Pavón au producteur de «Survivors 2020»

Lors de l’émission du 28 février dans “Save Me”, Kiko Hernández a surpris une fois de plus avec l’une de ses “bombes”, laissant plus d’un téléspectateur touché. Le collaborateur de «Save me» a déclaré qu’Antonio Pavón et José Antonio Avilés auraient pu entretenir des relations avant de participer à «Survivors 2020». Les deux concurrents ne sont pas non plus beaucoup moins amis sur l’île, en fait, depuis le début de l’aventure, ils sont devenus de grands ennemis.

Isabel Rábago et Diego Arrabal dans ‘Viva la vida’

Depuis que le Tertullien a mis en lumière cette possible «affaire», plusieurs travailleurs de Mediaset ont affirmé être au courant de la rumeur. En fait, les compagnons d’Avilés dans «Viva la vida» ont confirmé que le collaborateur lui avait dit avant de se rendre sur l’île: «Quelqu’un ici a trahi José Antonio Avilés parce que Antonio Pavón nous a dit lui-même en toute confiance“, a admis Diego Arrabal, qui a également montré qu’il y avait une taupe possible au sein du programme.

“Je pense qu’aucun d’entre nous ne l’a dit parce que nous ne lui avons pas accordé la moindre importance ici quand il nous l’a dit”, explique Isabel Rábago, des mots qui montrent clairement que les collaborateurs du programme étaient conscients de la relation entre le torero et le torero. Tertullien avant de se rendre au Honduras. Cependant, la mère des survivants n’a pas voulu commenter cette affaire, puisqu’il considère que «ce sera lui qui répondra à cette question».

Kiko Matamoros connaissait également l’histoire

Kiko Matamoros a admis lors de l’émission «Saturday deluxe» lors du programme du 29 février que des informations sur la prétendue «affaire» entre Pavón et Aviles étaient arrivées: «Deux personnes m’ont envoyé un message me disant que Aviles lui avait dit dans le train en route pour Cordoue“Bien sûr, le collaborateur a fourni de nouvelles données historiques, car il pense que le collaborateur de” Viva la vida “a utilisé ces informations pour obtenir son laissez-passer pour le programme de survie:” José Antonio Avilés, quand il a appris qu’il allait Antonio Pavón à «Survivors», Il a dit au producteur qu’il avait une relation avec Pavón afin que je puisse avoir plus morbide la possibilité, qu’il était déjà envisagé, qu’ils l’avaient “, a déclaré le Tertullien de” Sauve-moi “

